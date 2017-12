Oslávila synove narodeniny a zrazu prišla smrť: Moniku († 29) našli obesenú na ihrisku! Čo sa vlastne stalo?

To, čomu musel čeliť Jožko (12), by nemalo prežiť žiadne dieťa. Krátko po oslave jeho 8. narodenín totiž už navždy prišiel o svoju milovanú matku, ktorá zomrela za skutočne záhadných okolností. K mrazivému príbehu sa vráti rodina po zosnulej v nedeľňajšom Siedmom nebi.

Jožko prežil 16. augusta 2013 jeden z najkrajších dní svojho života. Spolu s mamičkou totiž oslavovali jeho narodeniny, no to, čo nasledovalo po tom, by nečakal ani v najhoršom sne. O pár hodín neskôr našli Moniku mŕtvu. Obesenú v meste. Vraha dodnes neodhalili. „Pred štyrmi rokmi mi zomrela mama. Šla za kamarátom a už neprišla,“ povedal Jožko v jojkárskej relácii V siedmom nebi.

A čo sa vlastne stalo? „Večer šla von a už sa nevrátila. Ja som vedela, že sa niečo stalo. Správca ihriska ju našiel obesenú. Polícia nezistila cudzie zavinenie. Ale ona bola chudá, mala malý remeň z nohavíc. Aby sa na takom kúsku dievča obesilo, to nehrozí. Pritom mala ešte aj modrinu na líci,“ zaspomínala si na najťažšie chvíle svojho života babka Mária, ktorá si stále nedokáže vysvetliť dcérinu smrť.

Jej skon si nikto nedokáže vysvetliť. Foto: tv joj

Podľa jej slov nič nenasvedčovalo tomu, že by chcela skoncovať so životom. Táto obrovská strata však najviac zasiahla jej malého syna, ktorý sa s tým len veľmi ťažko vyrovnával. „Stále sa pýtal na mamku. Tak som ho zobrala na balkón večer, ukázala som mu prvú hviezdičku a povedala som mu, že toto je tvoja mamka. Stále bude na teba dávať pozor. Odvtedy stále chodil na balkón pozerať, či je tam hviezdička,“ povedala Mária so slzami v očiach.

Akoby toho už nebolo dosť, okrem milovanej dcéry chýbajú dôchodcom aj financie, za ktoré by vnúčikovi dokázali zabezpečiť dôstojný život. Dedo Jozef je na invalidnom dôchodku a Mária zatiaľ nedostáva žiadne peniaze. Invalidné si vybavuje aj ona, pretože nemôže pracovať. Jednak kvôli veku a jednak aj preto, lebo dostala mozgovú príhodu, a to priamo nad hrobom svojej dcéry na Dušičky.

Nešťastná babka si dcérinu smrť nevie vysvetliť. Foto: tv joj

Keď manželia vyplatia poplatky za byt, na mesiac im ostane na stravu a živobytie žalostných 80 eur. Nie je preto žiadna šanca, aby svoje bývanie zveľadili či si dopriali nejaký oddych. Ich životy radikálnym spôsobom zmení podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák. Ako? Uvidíte už v nedeľu večer na JOJ-ke!

