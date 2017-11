Obrovský trapas pre Vinczeho! Adela ho vysmiala v priamom prenose Telerána!

Na Slovensku zrejme niet takého človeka, ktorý by nezachytil verejné zásnuby Adely (37) a Viktora (26) Vinczeovcov v priamom prenose Telerána. Moderátor pokľakol presne na Valentína, keď boli obaja hosťami rannej šou. Adela sa v Teleráne ocitla ako hosť aj včera a Viktor na ňu dohliadal iba zo zákulisia. No potom sa stalo niečo, čo rozhodne nečakal.

Všetko to začalo tým, že Adela sa nováčika Tomáša Juríčka opýtala, či si už zvykol v Teleráne. ,,Ale áno a ty si si nezvykla, veď tak dobre je tu!" odpovedal jej s úsmevom, na čo mu Adela odpovedala humorom jej vlastným. ,,Áno! Tu je aj jedlo!" A Juríček na to hneď nadviazal, že Teleráno jej vlastne ovplyvnilo život. Narážal na to, že v tejto relácii kedysi začínala a aj na to, že práve v ich štúdiu si cez Valentína tento rok Viktor Vincze v priamom prenose pokľakol pred moderátorku a pred celým národom ju požiadal o ruku. ,,Áno, áno, je to taký prelomový moment v mojom živote, keďže ja som tu aj začínala, čo sme spomínali veľakrát, ale nikdy som sa tu nestihla toľko najesť, pretože ja som nebola v štúdiu, ale skôr vonku a keď som sa vrátila, ostali tu iba zbytky," smiala sa Adela, na čo Tomáš zavelil, že kuchári musia teraz nechať Adele tanier jedla.

Adela a Kvetka si vystrelili z Viktora. Foto: TV Markíza

,,Aj celý pekáč pokojne by sme mohli, lebo je tu aj Viktor a neviem, či ste dnes niečo varili na obed, čo?" spýtala sa ich Kvetka. ,,Dnes??? Nie! Ale možno ma požiada o niečo, aby som uvarila!" reagovala hneď Adela, ktorá narážala na valentínsku žiadosť o ruku. ,,A myslíš, že by si aj pokľakol?" robila si ďalej žarty z Viktora aj Kvetka. Vincze sa počas toho iba chichúňal v rohu dverí a mlčky sa prizeral. On totiž nebol hosťom, ale na svoju manželku dával pozor aspoň zo zákulisia.