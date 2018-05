Obrovský ošiaľ na ulici: Deti z Oteckov spôsobili hotovú hystériu!

V Prešove to počas uplynulej soboty žilo. Deň plný pohybu a zábavy s televíziou Markíza na Hýbsa day si nedalo ujsť takmer 5-tisíc ľudí, čo bolo raz toľko ako minulý rok. Nechýbalo množstvo mladých športových nadšencov, ktorých najviac zaujali detskí hrdinovia zo seriálu Oteckovia. Tí boli doslova na roztrhanie.

Pred veľkým davom odpremiéroval novú hymnu tohto projektu bývalý superstarista Miro Jaroš. Akcie sa moderátorsky zhostil Roman Juraško, ktorý prišiel aj s ambasádorkou Hýbsa Slovensko Lenkou Šoóšovou a, samozrejme, nechýbala ani Gizka Oňová či bratia Adam a Andreas Žampovci.

Svoj workshop o zdravom stravovaní predviedla výživová poradkyňa Mirka Luberdová. Najväčšími magnetmi však boli deti z markizáckych Oteckov. Do Prešova zavítal herec Oliver Oswald a Maroš Baňas, pričom v ich prípade išlo o prvú takúto veľkú podpisovú akciu.

Herci z markizáckeho seriálu Oteckovia. Foto: TV Markíza

Dokonca potrebovali bodygardov, inak by ich rozvášnené davy doslova takmer udupali. Detskí hrdinovia si však svoju slávu užívali do sýtosti. Usilovne sa venovali svojim fanúšikom počas celého dňa. Najbližšie zavítajú v rámci Hýbsa Slovensko 13. mája do Zvolena.







FOTO NÁJDETE V GALÉRII