Obrovský ŠOK v slovenskom šoubiznise: Známy spevák ohlásil po 7 rokoch ROZCHOD! Neuveríte, aký dôvod uviedol!

Nie je to tak dávno, čo verejnosť šokovala správa o rozchode hviezdneho páriku Dary Rolins (45) a rapera Rytmusa (41). Obaja to zverejnili na sociálnej sieti. To isté urobil dnes aj spevák Samuel Tomeček, ktorý oznámil svojim fanúšikom, že jeho vzťah s priateľkou Kristy sa definitívne skončil. A tiež po siedmich rokoch!

"Ako sa hovorí, po siedmich rokoch vo vzťahu vraj prichádza zlom. Buď svadba, zásnuby, alebo rozchod. Pre mňa a Kristy, žiaľ, nastala tá posledná možnosť. Máme sa stále veľmi radi, zažili sme spolu za ten čas veľmi veľa a okrem lásky nás spája hudba. Pracovne spolu zostávame, pretože za tých sedem rokov sa nám toho podarilo veľa vybudovať a bola by škoda, keby sme teraz všetko zahodili. Funguje nám to spolu už dlho a veríme, že to tak aj ostane," šokoval Tomeček na svojom Instagrame. Spevák Samuel Tomeček s partnerkou Kristínou sa naposledy spolu objavili na galavečere OTO. Foto: EMIL VAŠKO "Keď sme spolu začínali, bolo to najprv o práci, ale nakoniec z toho za krátky čas vznikla veľká láska, ktorá trvala takmer sedem rokov. A trvá stále. Niekedy však iba láska nestačí. Obaja máme iné priority v živote a už sa nedali naďalej vzájomne skĺbiť. Veľa sme sa od seba naučili, boli sme spolu vždy v dobrom aj zlom, vždy sme sa po hádke pomerili a opäť sa tešili na náš spoločný čas. Nanešťastie, keď sme spolu začínali, chodili sme ešte obaja do školy a predsalen sme videli život inak ako dnes. Necítili sme sa spolu už nejakú dobu šťastní a preto sme sa rozhodli náš vzťah ukončiť," pokračoval spevák vo svojom statuse.



"Obaja si prajeme len to najlepšie, zostávame stále veľmi blízkymi priateľmi, veríme, že obaja nájdeme to, čo nám obom vo vzťahu chýbalo a dokážeme byť opäť šťastní. Kristy, ďakujem ti za všetko..pre mňa zostaneš už navždy veľmi hlboko v mojom srdci. Veríme, že pochopíte, že sa nechceme viac k nášmu vzťahu verejne vyjadrovať, pretože je to pre nás čerstvé a samozrejme nie ľahké. Ďakujeme," dodal Samuel.

