Obľúbená tvár Inkognita Vlado Voštinár šokuje: Vyhorel som, s moderovaním končím!

Obľúbený moderátor Vlado Voštinár (54) pomáha divákom JOJ-ky pri výbere nového bývania alebo ich zabáva v relácii Inkognito. V médiách sa pohybuje už neuveriteľných 20 rokov a hoci by si diváci mysleli, že ho práca baví a napĺňa, sú na omyle. Jojkár šokuje vyhlásením, že moderovania má už po krk.

Hoci je Vlado Voštinár na obrazovke už niekoľko rokov, nikdy netúžil byť v médiách. Osud mu to však zariadil tak, že sa z neho stal úspešný a pomerne žiadaný moderátor viacerých projektov. Začínal v trnavskom rádiu, odkiaľ sa pomerne rýchlo dostal do Fun rádia a neskôr sme ho vnímali už aj na obrazovke. Moderoval niekoľko súťažných relácií vo verejnoprávnej televízii a neskôr bol verný už len JOJ-ke.

Momentálne sa nám prihovára zo zábavnej relácie Inkognito, ktorá tento rok zvíťazila aj v televíznej ankete OTO, či z Nového bývania. To je tiež u divákov veľmi populárne. Kučeravému moderátorovi jednoducho vždy išla karta a nikdy nemal núdzu o prácu. Dnes však šokujúco priznáva, že by moderovanie už rád zavesil na klinec. Myslí to naozaj vážne?

Inkognito: Voštinárovo Inkognito i s jeho hosťami diváci milujú. Foto: tv joj

„Dvadsať rokov byť na scéne, to už je dosť a čoraz častejšie sa pohrávam s myšlienkou, že skončím. Mám rád, keď je muž činu a keď povie, že niečo urobí, tak to aj urobí. A toto je aj vo mne. Čiže, keď na mňa príde rozhodnutie a poviem, že stačí, tak bude stačiť a všetkým sa poďakujem. Aj keď ľudia okolo mňa sa ma pýtajú, či mi náhodou nepreskakuje, ale ja to tak už cítim. Pokojne by sme to mohli nazvať aj syndróm vyhorenia, i keď nepoznám ten pocit. Ale ak je to únava a človek cíti, že boli časy, keď to všetko išlo lusknutím prstov a teraz sa človek už len trápi, tak toto všetko sa už u mňa objavuje. Ale musím povedať, že stále robím veci tak, aby to nebolo na mne vidno,“priznal nám Voštinár.

Moderátor si bol totiž vedomý, že svoje povolanie nebude môcť robiť do dôchodku, a tak už niekoľko rokov myslel aj na zadné dvierka. „Nie som žiadny veľký podnikateľ, ale mám areál v Trenčianskych Tepliciach, ktorý si zveľaďujem, venoval som mu naozaj veľa energie, a keď tam už teraz prídem, tak mi je tam veľmi dobre. A tam si viem predstaviť, že si na polovičný plyn budem užívať svoju ďalšiu etapu života. Odísť z tohto biznisu nebude pre mňa krvavé ani katastrofálne, pretože už nebudem mať ani žiadne existenčné problémy. Ja keď si o rok poviem, ďakujem, stačí, tak jednoducho stačí,“uzavrel Voštinár, ktorý svojím odchodom zo svojho postu určite mnohých zarmúti.

Nové bývanie: Rovnako aj jeho relácia o bývaní je populárna. Foto: tv joj

