OTVORENÝ rozhovor víťaza Farmy Mira Poveca: Na čo všetko minul tučnú výhru a v čom mu pomohla?

Z FARMY 8 si luxusnú výhru 75 000 eur minulý rok odniesol neprehliadnuteľný MIRO POVEC (36). Len pred pár dňami zavítal medzi aktuálnych farmárov, ktorí momentálne bojujú o víťazstvo. Ako sa zmenil jeho život po tučnej výhre a do čoho investoval peniaze? Prinášame exkluzívny rozhovor.

Ako sa zmenil váš život po výhre na Farme 8?

Môj život sa po výhre na Farme výrazne nezmenil. Snažím sa žiť tak ako predtým. Zmenil sa len tak, že už nemusím premýšľať, keď si potrebujem niečo kúpiť, buď na šport, koníčky, alebo do dielne. Snažím sa však žiť tak, ako keby som peniaze nemal, čiže po starom, kupujem len to, čo naozaj potrebujem a nie to, čo chcem. Môj život sa zmenil len v tom zmysle, že keď idem von do mesta, ľudia sa otáčajú, rozprávajú alebo sa chcú odfotiť a pýtajú sa ma veľa otázok vzhľadom na Farmu.

Investovali ste výhru do niečoho konkrétneho?

Výhru som ešte neinvestoval, ako prvé som si kúpil veci do dielne, aby som si uľahčil prácu, a stroje, o ktorých som dlho sníval. Niečo išlo do športovej výbavy, aby som sa mohol venovať konečne horolezectvu a horskej cyklistike. Ide zima, a tak sa teším na nový snoubord a zimnú dovolenku niekde v Alpách, ale to sú len také menšie položky. Niečo pôjde ešte do dielne a hlavná časť čaká do jari a pôjde do malej farmy a domčeka.

Čo hodnotíte s odstupom času ako najväčší prínos, že ste sa na šou zúčastnili?

Ako najväčší prínos hodnotím zviditeľnenie, že som mohol ukázať, v čo verím, ako myslím, čo viem a dokážem. Je tiež aj väčší záujem o moju prácu, resp. rezbárske diela.

Radosť z víťazstva bola obrovská. Foto: tv markíza

Pomohla vám výhra v niečom?

Výhra mi pomohla určite najmä v remesle, ktorému sa venujem. Kúpil som si veci do dielne, pracuje sa mi lepšie.

Našli ste si už nejakú partnerku?

Partnerku som ešte nenašiel, stále hľadám, keď je čas, alebo čakám, či ma nájde ona (smiech). Ale nesúrim to, nechcem byť s niekým len preto, aby som nebol sám. Sem-tam je nejaké rande, no ešte to nebolo také, že wau, ale verím, že na mňa už niekde čaká, asi to chce len čas.

Ako ste zareagovali na ponuku vrátiť sa medzi farmárov na Farme 9?

Keď som dostal ponuku ísť na Farmu 9, naozaj som sa veľmi potešil, skoro tak, ako keď som sa dozvedel, že mám ísť na našu, len to bola trochu iná radosť. Ako keď máš možnosť vrátiť sa niekde, kde si toho veľa prežil, aj keď to bolo na inom mieste. A veľmi som sa potešil, že sa naučím niečo nové, hlavne o ovciach a syre.

S aktuálnymi farmármi si rozumel a prijali ho s radosťou. Foto: tv markíza

V čom to bolo rozdielne oproti Farme, na ktorej ste boli ako účastník?

Farma 9 je iná ako naša, iní ľudia, iné zvieratá, viac zvierat, ale myslím si, že sa to dá zvládnuť, ak ľudia ťahajú za jeden povraz, možno je aj náročnejšia, ale iným spôsobom. Táto farma je salašnícka, ovčiarska, naša bola mlynárska, viac technickejšia, táto je viac o zvieratách, hlavne o ovciach.

Rozumeli ste si s terajšími súťažiacimi?

Na Farme 9 som bol len pár dní a myslím, že som si tam s ľuďmi rozumel. Poznali ma, no ja ich nie, prijali ma a boli radi, aspoň to tak vyzeralo. Celkom sme si sadli a rozumeli, no určite by prišli konflikty a výmeny názorov, keby som tam s nimi reálne žil. Držím im všetkým palce, hlavne nech sa vrátia domov živí, zdraví a šťastní a som zvedavý, ako budú vypadávať, ako sa k tomu postavia a kto to dotiahne do konca.