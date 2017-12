OBROVSKÝ ŠKANDÁL televízie Doma! Na konci seriálu odznelo niečo, z čoho ostali všetci diváci ako obarení!

Tak toto sa nevidí každý deň. Fanúšikovia telenovely Tri sestry sa ťažko lúčili so záverom ich obľúbeného seriálu. No to, čo nastalo na konci dnešnej časti, rozhodne nečakali ani v najhoršom sne.

OBROVSKÝ ŠKANDÁL televízie Doma! Na konci seriálu odznelo niečo, z čoho ostali všetci diváci ako obarení! Pošlite nám tip Tip redakcii

Obľúbená telenovela Tri sestry v piatok podvečer na TV Doma odvysielala poslednú časť. Kým diváci s napätím sledovali posledné minúty svojho seriálu a tešili sa z vytúženého happyendu, prišla vec, ktorú nikto nečakal. Pred titulkami zaznelo niečo, z čoho ostali diváci v totálnom šoku. Práve vo chvíli, keď na televíznych obrazovkách skončil seriál, odzneli slová, ktoré nemal nikto počuť a v závere telenovely nemali čo hľadať. "Koniec! No, chvalabohu, už sa na túto pi*ovinu nemôžem pozerať. Tri dni do toho čumím a už mi z toho haraší," odznelo na obraze. Telenovela Tri sestry Foto: tv doma V šoku ostali nielen diváci pri televíznych obrazovkách vo svojich obývačkách, ale aj na sociálnych sieťach. Niečo takéto tu ešte snáď nikdy nebolo a všetkých to poriadne zaskočilo.

Autor: show