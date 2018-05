Nový hviezdny párik? Aha, s kým najnovšie spájajú Rytmusa. Je to známa slovenská moderátorka!

To, že raper Patrik "Rytmus" Vrbovský (41) a Dara Rolins (45) išli od seba, je informácia stará ešte len pár týždňov. No už teraz vyplávali na povrch nové správy o tom, že Patrik mal zaloviť v najvyšších vodách súčasného šoubiznisu! Aha, s ktorou známou slovenskou moderátorkou má randiť!

Českému portálu Extra.cz prezradil ich dôveryhodný zdroj pravdu o tom, s kým v skutočnosti má Rytmus randiť. Údajne na milovanú Daru už zabudol a románik si užíva so známou moderátorkou. "Rytmus randí s jedným z dvoch moderátorov Superstar," znela výpoveď dobre informovaného zdroja. A keďže u Leoša Mareša sme nikdy nepostrehli homosexuálne správanie, je teda jasné, že to musí byť Jasmina Alagič (28).

Ešte donedávna tvoril Rytmus pár so speváčkou Darou Rolins. Foto: instagram



"Je to ona. Je krásna. Je to v začiatkoch, ale už spolu skutočne randia, " priznal pod nátlakom zdroj. Ak je to pravda, Rytmusa po Dare očarila ďalšia sexbomba. Žena s bosniansko-maďarskými koreňmi narodená v Nemecku, ktorá bola pred rokmi aj v súťaži krásy a pred SuperStar moderovala v jednej fashion televízii, pritom nedávno vyhlásila, že jej žiadne ponuky od mužov neprichádzajú a že by rovnako mali smolu, pretože sa chce sústrediť na sľubne sa rozvíjajúca kariéru. Nuž, možno už názor zmenila a práve pri Rytmusovi jej zmäklo srdiečko. Že by sa v šoubiznise črtal nový párik?

Jasmina Alagič počas prvého semifinále SuperStar. Foto: tv markíza







