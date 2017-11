Nová krv v jojkárskom seriáli Za sklom: Sexi mafián poriadne zamieša karty!

Už čoskoro v TV JOJ odštartuje druhá séria kriminálky ZA SKLOM. Novou tvárou bude aj mladý sympatický herec NOËL CZUCZOR (28). Menšie roly si strihol už v Paneláku či v Búrlivom víne. Tentoraz sa však popasuje s úplne inou úlohou, pred ktorou mal obrovský rešpekt. Ako sa mu točilo na pľaci so skúseným JÁNOM KOLENÍKOM (37)?

V seriáli vyzerá úplne inak ako v súkromí. To je však to, čo herca najviac baví.

Máte veľmi zaujímavé meno. Ste Slovák alebo kam až siahajú vaše korene?

Túto otázku mi kladú celkom často a už som sa o sebe dozvedel aj to, že som na polovicu francúzsky herec, ale môžem teda povedať, že som naozaj Slovák. Možno len s trochu netypickým menom.

Už čoskoro vás diváci uvidia hrať v seriáli Za sklom ako pravú ruku mafiána. Ako ste sa dostali k takejto role?

Oslovil ma režisér Peter Bebjak, s ktorým som už spolupracoval v minulosti. Od začiatku to bola veľká výzva. Tú sprevádzali aj isté obavy, keďže som takýto charakter ešte nehral. Ale práve tie obavy a výzvy sú na herectve tým najlepším. Po chvíli to opadlo a som naozaj veľmi vďačný, že som mal možnosť hrať takúto postavu.

V seriáli vyzeráte však úplne inak ako v skutočnosti. Vaše kučeravé vlasy máte úplne uhladené. Boli ste stotožnený s takým stylingom?

To je práve to, čo ma na herectve baví. Prídem do práce ako ja a v priebehu pár minút hrám niekoho úplne iného a ešte aj úplne inak vyzerám. Človek sa prostredníctvom herectva vie otočiť o 180 stupňov a vyskúšať si život niekoho iného. Je to fascinujúce.

Z účinkovania v seriáli mal najskôr obavy, no tie neskôr pominuli. Do roly mafiána sa vžil dokonalo. Foto: tv joj

Spomínate si aj na nejaký vtipný moment z nakrúcania?

Pamätám si, že pri nakrúcaní jednej scény sme sa s Janom Koleníkom neustále rozosmievali. Iba sme sa na seba pozreli a už sme sa smiali. Spätne však viem, že sme jednoducho potrebovali vyventilovať ťaživú atmosféru toho, čo sme hrali. Po chvíli sme sa vrátili k profesionalite, zaťali zuby a zahrali to, ako sme mali. Ale spomínam si, že to bol veselý pracovný deň.

S Jankom ste si sadli?

Väčšinu môjho točenia som strávil práve s ním a za seba môžem povedať, že sme si naozaj sadli. Keď nebola „ostrá“, tak sme neustále vtipkovali.

Poznali ste sa s ním aj pred natáčaním seriálu?

Nie. Spoznali sme sa v môj prvý deň nakrúcania. Podali sme si ruky, povedali pár slov a šli točiť. Pracovalo sa mi s ním naozaj veľmi dobre. Niekedy má herec to šťastie, že medzi ním a jeho kolegom nastane taká ľudská rovnováha. Viete, že si rozumiete a rozumiete rovnako aj postavám, ktoré vytvárate. No a také niečo sa udialo aj medzi mnou a Janom, takže som mal pocit, že si máme čo povedať a že sme si sadli.

Ste mladý a na výzor veľmi zaujímavý. Považujete sa za sexsymbol?

(smiech) Keď sa povie sexsymbol, tak si predstavím ženu. Podľa mňa je smiešne, keď niekto niekoho takto označuje. Človeku to možno trochu zalichotí, ale ja si na takýto titul naozaj nepotrpím a ani sa zaň nepovažujem. (smiech)

Za akého herca sa považujete?

Nepovažujem sa za známeho herca, ale ani za takého v plienkach. Možno by som to nazval, že za rozbiehajúceho. Tu je však otázne, dokedy sa tak budem cítiť. (smiech)

Niekde som sa o vás dočítala, že ste označovaný za druhého Maštalíra, pretože na svoj mladý vek ste veľmi talentovaný. Čo na to hovoríte?

(smiech) To som ešte nikdy nepočul. A môžem povedať len toľko, že Tomáš Maštalír je len jeden a mne by úplne stačilo, keby som bol prvým Noelom Czuczorom. (smiech)

Noelovi v súkromí robí radosť aj štvornohý chlpáč. Foto: archív N. C.

Aký ste v súkromí?

Závisí od toho, kde a s kým som. Alebo ktorou nohou vstanem. (smiech) Ale viem byť bláznivý a impulzívny a zároveň viem byť aj veľmi introvertný. Skutočne to závisí od daného dňa či okolností. Niekedy sa cítim ako veľké dieťa, niekedy ako priveľmi dospelá osoba. Mám rád hravosť a tú sa snažím pri sebe nosiť každý deň.