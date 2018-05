Nepochopiteľné správanie Gregorovej: Po HANBE a PONÍŽENIU sa vrátila ku Koptíkovi: Toto je dôvod, prečo som mu dala ďalšiu šancu!

Ešte pred pár mesiacmi sa nehovorilo o ničom inom ako o škandalóznom rozchode Hany Gregorovej (65) a jej zajačika Ondřeja Koptíka (34). Po odkopnutí ju verejne ponižoval, zverejňoval porno básničky z ich spálne a narobil jej kolosálnu hanbu. Herečka dokonca skolabovala a skončila v nemocnici. Všetci si mysleli, že sa poučila a mladým mäskám dá na chvíľu pokoj. No šokovala najviac, ako mohla! Vrátila sa ku Koptíkovi a teraz vysvetľuje prečo.

Zrejme to nebola žiadna náhoda, že sa hriešnik Ondřej Koptík v strede týždňa objavil na premiére divadelnej hry Hany Gregorovej v Mladej Boleslavi a v neskorých večerných hodinách dvojica potom spoločne vchádzala do herečkinho pražského bytu. „Nepozvala som ho, ale tušila som, že sa tam možno objaví. Jednoducho myslím, že odpúšťať je ľudské. A keď nejde o život, ako by povedal Radek, ide o... Takže v podstate to bolo milé,“ prezradila českému TopStar Gregorová.

Ľuďom je teraz na smiech, všetci iba neveriacky krútia hlavou, ako to mohla urobiť, a nepolepšiteľnému Koptíkovi takto po vyše pol roku odpustiť. „Nevidela som ho od septembra. Občas sme si zavolali a povedala som mu, že ak vôbec niekedy, tak moja podmienka je liečba. A že na tom trvám. Zobrala som ho tam a on povedal, že nejde. V tomto som jednoducho radikálna, riešim veci a nie som ochotná toto tolerovať,“pokračovala Hana.

Dvojica spolu odchádzala z Mladej Boleslavi domov. Foto: Hykl Kundrát Machan

Koptík teda podstúpil šesťtýždňovú liečbu v psychiatrickej liečebni pre závislosť od drog. Urobil to len kvôli svojej láske Hane, ktorú vraj stále miluje. „Viem, že to má pod kontrolou, lebo chodí pravidelne každý mesiac k doktorke. Je to fajn a myslím si, že, samozrejme, vzťah je o tolerancii a bola som tolerantná, ale iba po určitú hranicu. Vie to veľmi dobre, že keby sa čokoľvek stalo, som nekompromisná. Keď som vydržala neozvať sa päť mesiacov na jeho prosíkajúce esemesky, telefonáty, tak vydržím toho veľa,“ tvrdí herečka.

Teraz je len otázkou času, koľko Gregorová vydrží vo vzťahu s mužom, ktorý ju mesiace nechutne ponižoval, verejne znázorňoval jej obľúbené sexuálne polohy, nazval ju špindírou, starou ženou a zverejňoval nechutné pornobásne z ich spálne.

VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII