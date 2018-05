Nenávisť až za hrob? Studenková prehovorila, ako to medzi ňou a Magálovou v skutočnosti je!

O tom, že medzi Zdenou Studenkovou (63) a Kamilou Magálovou (67) vládlo poriadne napätie, sa už popísalo mnoho. A teraz sa k tejto citlivej téme verejne vyjadrila aj Studenková. Čo povedala na adresu svojej kolegyne?

Aj v slovenskom šoubiznise existujú osobnosti, ktoré majú medzi sebou problémy. Alebo sa radšej obchádzajú, čo im sily stačia. No a do tejto skupiny dlho hádzali aj Magálovú so Studenkovou.

Považovalo sa to za akúsi „starú" kauzu, no teraz ožíva opäť. K tejto citlivej téme sa totiž Zdena nečakane vrátila. Stalo sa tak vo včerajšom Inkognite, kde výnimočne nesedela na strane hádačov, ale do štúdia televízie JOJ zavítala ako tajný hosť. A neskôr prišla reč aj na spomínanú kolegyňu. Spolu s Magálovou totiž hrajú v inscenácii Staré dámy. Mnohých preto zaujímalo, ako je možné, že účinkujú v jednej hre, keďže sa o nich bez servítky hovorí, že sa v obľube dvakrát nemajú.

Herečky si zahrali dve zostarnuté dôchodkyne Foto: Ctibor Bachratý

Studenková však dala všetkým najavo, že je to medzi nimi inak. Takto reagovala na vyjadrenie Vlada Voštinára, ktorý povedal, že aj on počul o tom, že sa s Kamilou nemusia: „No jasné, „určite“, s Magálovou sa nemusíme, s Jožom Vajdom sme spolu žili a s tebou som tiež niečo mala,“ironicky sa rozhovorila Studenková a ukázala na Čekyho.

Vyzerá to teda tak, že vzťahy medzi herečkami nie sú naštrbené a dokážu spolu profesne vychádzať. Alebo žeby až teraz?

