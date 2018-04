Návrat moderátora Pinďa na obrazovku: Mrazivý rozhovor o chorom synčekovi!

Už dnes môžete na obrazovkách televízie JOJ sledovať novú zábavnú šou POŠLI ĎALEJ. Moderovať ju bude PETER „PINĎO“ LENGYEL (41), ktorý sa šesť rokov neobjavil na obrazovke. Otvorene nám porozprával o jeho trápení.

Ako ste zareagovali, keď vás televízia JOJ oslovila s ponukou moderovať šou Pošli ďalej?

Veľmi ma potešilo, že ma oslovili. Prijal som to s radosťou a veľkou pokorou. Musel som, samozrejme, prejsť aj výberovým konaním a absolvovať pár konkurzov. Musím však povedať, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, pretože som po tých šiestich rokoch z toho všetkého vypadol. Verím, že táto šou bude úspešná a myslím si, že ľuďom sa bude páčiť.

Kde vás diváci naposledy mohli vidieť?

Dlhé roky som bol v Markíze a myslím, že naposledy ste ma mohli vidieť v RTVS, ale to už bolo určite aj šesť rokov dozadu.

Narodenie syna moderátorovi zmenilo život od základov. Foto: tv joj

Vytratili ste sa z televízie len pre zdravotný stav vášho syna alebo v tom bolo aj niečo iné?

Viac-menej kvôli synovi. Keď manželka otehotnela, riešili sme už len „fazuľku“, teda nášho syna. Užívali sme si dokonalé tehotenstvo naplno. Vtedy išla práca úplne bokom. Mojou prioritou bola rodina. Bolo to najkrajšie obdobie života. Po pôrode sa všetko úplne zmenilo. Začal sa boj o život. Bolo to pre mňa aj manželku náročné. Občas som si síce „odskočil“ niečo odmoderovať, ale bolo to pre mňa ťažké, lebo som nevedel byť veselý, mal som v hlave veľa otázok. Stále je to náročné, ale už je to lepšie. Učíme sa s tým žiť.

Aký je jeho zdravotný stav teraz?

Žije, je úžasný, krásny, nemá žiadne bolesti, záchvaty. Ale jeho zdravotný stav je taký, aký je. Milujeme ho! Po štyroch rokoch nám českí lekári pomohli k diagnóze, ktorú teraz overujeme, zisťujeme, hľadáme odbornú literatúru a odborníkov v zahraničí, ktorí by nám mohli objasniť, o čo ide, čo sa s tým dá robiť. My sme totiž štyri roky neprestajne zisťovali, čo sa Peťkovi vlastne stalo. Nebolo toho Boha, aby nám to niekto na Slovensku povedal.

Okolo pôrodu je veľa pochybností, ale nikto neprizná, kde sa stala chyba. My sme nehľadali vinníka, ale príčinu jeho stavu a spôsob, ako ho zachrániť! Lekári podľa mňa netušili, čo sa deje. Mnohí si myslia, že vedia všetko. Pritom vedia tak málo. Nepotrebujú sa ani vzdelávať, publikovať či prednášať, konzultovať s inými lekármi ani v rámci Slovenska, ani v zahraničí. Zabudli na Hippokrata (Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím!).

Našťastie sú tu i takí lekári, ktorých s úctou rešpektujem. Robia si svoju prácu perfektne. Odborne aj ľudsky. Pred nimi klobúk dole. Niekedy stačí štipka empatie. Žiaľ, na Slovensku som sa nestretol so špičkovým pediatrom, ktorý by sa nám venoval a chcel nám pomôcť. Systémovo sme na veľmi nízkej úrovni. Snaha doktorov je čo najskôr sa zbaviť ťažkých prípadov, ako je náš. Zadefinujú to ako DMO, a tým to pre nich zhaslo.

Na Slovensku sa u lekárov s ochotou pomôcť nestretli. Foto: facebook

Váš syn teda požaduje 24-hodinovú opateru?

Presne tak. Máme doma ležiace dieťa, nemá svalové napätie, čiže nevie samostatne sedieť, chodiť ani jesť. Kŕmime ho cez sondu, ktorú má zavedenú cez nos. Stav môjho syna mi úplne zmenil život - od základov. Bohužiaľ, nezostávalo nám s Barborkou nič iné, ako sa tomu postaviť zoči-voči a riešiť situáciu.

Dalo by sa teda povedať, že keďže ste prijali ponuku od JOJ-ky, tak ste sa už dostali z toho trápenia?

Nie som ten typ človeka, ktorý bude celý život plakať nad rozliatym mliekom. Viete, keď máte neustále v hlave len lekárov, právnikov a riešite problémy, tak vám veľmi do smiechu nie je a ľudia by to cítili. Prišiel čas sa už od tých všetkých problémov čiastočne odstrihnúť. Keďže som svoju prácu miloval, a milujem, tak som sa potreboval vrátiť k tomu, čo ma baví a aj živí. Viac-menej som sa z toho všetkého dostal a už viem byť aj vtipný, viem sa odviazať. Takže teraz už môžem povedať, že som sa s tým vyrovnal.