Návrat k mladému milencovi? Česká diva Lucie Bílá svojím gestom všetkých šokovala!

Česká speváčka Lucie Bílá (51) koncom novembra oznámila rozchod s mladým fešákom Radkom Filipim (34). Najnovšie však poriadne otočila. S exmilencom strávi tohtoročné Vianoce.

Lucie Bílá miluje tieto najkrajšie sviatky v roku a najradšej by u seba pohostila všetkých, ktorých má rada. „Vianoce budem tráviť s rodinou, priateľmi a, samozrejme, s ľudmi, ktorí nemajú s kým byť, a tak budú s nami. Dokonca aj ten krásny muž, čo stojí vedľa nás. Myslím si, že keď sa majú ľudia radi, tak spolu majú byť. Hlavne, keď im je fajn,“povedala v českom Expres.cz speváčka a ukázala pritom na svojho expriateľa Radka Filipiho. „Niekedy od seba ľudia musia odísť, aby mohli byť spolu, a tak to máme my s Radkom,“dodala s úsmevom.

Lucie Bílá Foto: Emil Vasko

DÔKAZ NÁJDETE V GALÉRII

Mohlo by vás tiež zaujímať: