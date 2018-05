Okolo Maroša Kramára (59) bolo na konci minulého roka poriadne rušno. Na verejnosť totiž prenikli informácie, že s manželkou Natašou (49) prežívajú krízu a vyzerá to na rozvod. Obaja však všetko popreli a naďalej fungujú ako rodina. No iba jeho blízki známi vedeli, že umelec rieši v súkromí oveľa bolestivejšiu vec. Jeho milovanej mame Tatiane lekári diagnostikovali zákerné ochorenie.

Minulý rok bol pre Kramára poriadne náročný. Kým všetci naokolo riešili to, či sa s manželkou Natašou skutočne rozvádza, on vnútorne bojoval s oveľa vážnejšími problémami. S trpkou spoveďou vyšiel von počas včerajšej tlačovej konferencie Avonu, ktorá už 10. rok organizuje pochod proti rakovine prsníka a on je dlhoročným ambasádorom tohto ušľachtilého projektu.

Keď sa ho moderátorka Kvetka Horváthová spýtala, či sa už v rodine stretol s touto zákernou chorobou, herec všetkým vyrazil dych. ,,Minulý rok som musel s mojou mamou ísť na kontrolu, lebo už to nevyzeralo dobre a presne ako ste tu hovorili, už som dosť veľký a s mamou sa nesprchujeme a nevidím, či sa niečo deje. Chcel by som preto apelovať na ženy, aby naozaj išli na prehliadku. S mamou sme tam prišli v poslednej chvíli. Našťastie je tu a verím, že tu ešte dlho bude,“vyšiel s pravdou von Kramár, ktorý nám povedal, ako sa teraz jeho mamina má.

Kramár je tvárou Avon pochodu za zdravé prsia roky, tentoraz sa ho to však bytostne dotýka. Foto: Matej Kalina

„Momentálne túto akciu Pochod za zdravé prsia vnímam oveľa silnejšie ako predtým. Vtedy som to robil pre anonymné ženy, nikto v rodine s tým nemal problém. Teraz už viem, že je to veľký problém, keďže mám osobnú skúsenosť s mojou mamou. Minulý rok nás to dobehlo a viem, že je veľmi dôležité upozorniť na túto chorobu, lebo je zákerná, nevypočítateľná. Prevencia je dôležitá. Teraz to už poznám aj z vlastnej skúsenosti. Moja mama sa totiž veľmi bojí lekárov a nikdy k žiadnym nechodila. Zo žartu si tak hovoríme, že naposledy bola v nemocnici, keď ma porodila. Keď som si na nej začal všímať, že mi pomaličky odchádza, donútil som ju ísť k doktorom a prišli sme v poslednej chvíli, lebo keby išla dávno predtým, tak dnes by už možno nemala tie problémy, čo má, ale dúfam, že sme to zastavili a že sa bude mať dobre. Teraz sa má už chvalabohu lepšie a je už doma,“povedal nám.

Na otázku, či musí aj manželke prízvukovať, aby chodila na preventívky, odpovedal jednoznačne: ,,Nie, tam nemusím, ona je rozumná, ona chodí.“ Minulý rok cez leto sme dokonca Kramára pristihli, ako s milovanou mamou opúšťa brány nemocnice, kde s ňou bol na vyšetrení. Keď sme ho vtedy kontaktovali, odmietol nám čokoľvek povedať. Zrejme už vedel, čo sa skrýva za jej problémami.







