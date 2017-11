Najotrasnejšie módne výstrelky našich celebrít! Preboha, dajte si to dole, veď ste na smiech!

Naše ccelebrity to so svojimi módnymi doplnkami niekedy poriadne preženú. Pozrite si tých, ktorí by si mali radšej nechať poradiť od oborníkov.

Módne výstrelky našich celebrít niekedy nepoznajú hraníc. Foto: archív

Najotrasnejšie módne výstrelky našich celebrít! Preboha, dajte si to dole, veď ste na smiech!

Z akéhosi nepochopiteľného dôvodu začal nosiť náš úspešný spevák Ivan Tásler pred časom šiltovku. Nosí ju úplne všade, na všetky možné spoločenské udalosti. Na jeho veľkej hlave však každá šiltovka vyzerá malo a miestami až komicky. Foto: TV JOJ

