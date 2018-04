Načisto sa zbláznil? Jakubec chce na svojej svadbe s Božankou vyberať vstupné! Aha, koľko pýta od ľudí!

Kontroverzný spevák Martin Jakubec (34) nedávno prekvapil vyhlásením, že sa ide ženiť. Jeho vyvolenou bude speváčka chorvátskych melódií Božanka (65). Najnovšie stanovil už aj termín svadby a s ňou spojený šialený nápad.

„Slávnostne oznamujeme všetkým našim priateľom deň sobáša 17. 11. 2018. Počet hostí bude 250 a 50 ľuďom, fanúšikom, ponúkame účasť na našej svadbe. Keďže sa mnohí pýtali, či môžu byť pozvaní, s drahou sme sa dohodli, že to umožníme do sektora VIP pri našej tabuli. Vstup do VIP predstavuje sumu vrátane slávnostného menu a koncertu do ranných hodín + fotenie 150 eur/osoba,“znie oznam na facebookovom profile Jakubca.

Mnohí sa nestačili čudovať, čo za nezmysel si to vymyslel a iba neveriacky krútili nad tým hlavou. Nuž, spevák je takto všetkým úplne na smiech...

Martin Jakubec Foto: DÁVID DUDUCZ







