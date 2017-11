Na toto Ondrej Kandráč len tak ľahko nezabudne: To, ako ho urazila známa slovenská herečka, ešte dlho nepredýcha!

V šou Všetko čo mám rád sa najnovšie predstavia dve ženy. Napriek tomu, že to spočiatku pôsobilo ako skvelý nápad, teraz to možno tvorcovia na čele s hudobníkom a moderátorom relácie Ondrejom Kandráčom ľutujú.

Sympatické herečky Kristína Greppelová a Lucia Siposová sa posadili do kresla pre hostí v aktuálnej časti obľúbenej relácie TV JOJ Všetko čo mám rád. Obidve dámy sú známe najmä zo seriálu Prázdniny, kde si spoločne zahrali. Nielen spomínaný seriál bol zábavný, ale aj šou, ktorú moderuje Štefan Skrúcaný a Ondrej Kandráč. Jednou z tém, ktoré páni s prítomnými dámami preberali sa týkala toho, aké veci sa im páčia. O slovo sa prihlásila Kristína: "Ja mám rada škaredé veci. Lebo existujú tak škaredé veci, že vám je ich až ľúto, až ich potom milujete. Ja som si kúpila terénne auto. Škaredé je ako noc. Ale tak je škaredé, že až ho ľúbim. Mopslík, áno? Však to je tak škaredé zvieratko, že až by som mu polievku navarila. To je jediný pes podľa mňa, ktorý pije ústami aj očami. Je mi to tak ľúto, že ho až ľúbim."

Ondrej Kandráč dostal od Kristíny Greppelovej poriadne studenú sprchu. Foto: tv joj

Keď sa už zdalo, že na túto tému povedala všetko, rozhodla sa ešte niečo dodať. Otočila sa k Ondrejovi Kandráčovi a dala mu kompliment, ktorý však zaváňal poriadne veľkou urážkou. "Aj ty sa mi vlastne páčiš," šokovala všetkých prítomných a najmä samotného hudobníka. Ondrej to však zobral s humorom a dodal: "Kristína! Od tejto časti tu budeš vždy!"