Moderátorka Veľkého víťaza Monika Zázrivcová v bolestnej spovedi: Rakovina jej vzala milovanú osobu!

Na jubilejnom 10. ročníku Avon pochodu za zdravé prsia sa objavia aj nové tváre tohto charitatívneho projektu. Medzi nimi je aj moderátorka Mona Zázrivcová (32), ktorej sa téma rakoviny prsníka bytostne týka.

Utorková tlačová konferencia sa niesla v duchu Avon pochodu, ktorý sa uskutoční už o mesiac, 16. júna na Bratislavskom hrade. Do tohtoročnej kampane sa zapojila aj moderátorka markizáckej šou Najväčší víťaz Mona Zázrivcová. Ako sama prezradila, rakovina prsníka postihla aj jej blízku osobu.

„Moja stará mama bojovala s rakovinou prsníka. Viem, čo to je, keď váš blízky odíde zo sveta skôr, ako by mal. Nechcela by som to už zažiť. Radšej behať na prehliadky aj každého pol roka a inšpirovať čo najviac žien, aby prehliadky nezanedbávali,“prezradila Zázrivcová.