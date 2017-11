Moderátorka Lenka Šóošová vyšla s pravdou von: A bude svadba!

Moderátorka Lenka Šóošová (41) je mamou dvoch synov. Vlani sa navyše zasnúbila so svojím partnerom Richardom Raimanom. Nenastal už teda konečne čas na svadbu?

Pôvabná moderátorka sa už niekoľko mesiacov po pôrode vrátila pred kamery, no tvrdí, že by pokojne vydržala byť tri roky iba na materskej. „Ale prečo by som mala zostať iba doma, keď svoju prácu milujem a dovoľuje mi plniť si aj rodinné povinnosti?” pýta sa Lenka, ktorá prezradila aj to, či je už čas na svadbu.

„Nastal. Aj to príde,” priznáva Lenka a na tému svadobná cesta dodáva: „Ešte nemáme dátum svadby, svadobná cesta teda nie je u nás téma, ale zrejme by nás na nej sprevádzali aj naše deti.” A čo je pre sympatickú moderátorku vo vzťahu najdôležitejšie?

Okrem tolerancie, úprimnosti, láskavosti a empatie je to aj humor. „Tým si ma môj partner získal. S humorom sa aj ťažké situácie zvládajú ľahšie.” Viac o jej súkromí sa dozviete v Báječnej Žene číslo 46.