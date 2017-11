Miss Universe 2017 Vanessa Bottánová: Prehovorila o trapase s autom i o tom, čo jej vzala táto súťaž!

Zabodovala na plnej čiare! Len devätnásťročná kráska z Pezinka, VANESSA BOTTÁNOVÁ si vybojovala titul MISS UNIVERSE 2017. Obrovskú radosť a dojatie z víťazstva neskrývala. Dokonca sa neubránila ani slzám šťastia. Prezradila nám nielen prvotné pocity z výhry, ale aj to, či medzi finalistkami panovala rivalita a závisť.

Čo ti ako prvé prebehlo hlavou, keď si počula svoje meno pri vyhlásení víťazky Miss Universe?

Vôbec som to nečakala, bola som úplne v šoku. Vtedy asi človeku neprebehne hlavou nič, iba si užíva ten moment, že vyhlásili jeho meno. Stále nechápem, že z toľkých dievčat, ktoré prišli na kasting, som vyhrala práve ja.

Do očí mnohým udrelo, že si kľúč od auta, ktoré si vyhrala, „vytrhla“ viceprezidentovi z ruky a ani si nepočkala na gratuláciu. Čo si teda prežívala?

Bola som v takom šoku, že som zabudla na hlavnú výhru, v tom momente mi ani nenapadlo, že som vyhrala auto. Užívala som si moment, ako bola moja rodina šťastná a myslela som na úplne iné veci ako na auto, no potom, keď mi kľúče odovzdali, tak som nemala ako podať ruku, pretože som v ruke držala asi 10-kilovú kyticu. O tom aute snívam 3 roky a som veľmi šťastná, že som ho vyhrala. Ale, samozrejme, som sa poďakovala.

Ako si videla svoje šance v súťaži?

Myslela som, že sa umiestnia úplne iné dievčatá a vôbec som som si nemyslela, že by som mohla byť v trojke výherkýň.

Finalistka v plavkách predviedla dokonalé krivky. Foto: Emil Vaško

Do finálovej 12-ky si najskôr nepostúpila. Ako si to vnímala?

Keď mi Silvia povedala, že nepostupujem, tak som to zobrala športovo, aj keď ma to určite zamrzelo. No niečo úplne iné bolo, keď povedala, že postupujem, povedala som si, že toto sa môže iba mne stať.

Kto ťa prihlásil a prečo?

Prihlásila som sa sama, ale bolo to po trojročnom naliehaní celej mojej rodiny. Hlavne mamy, otca a krstnej. Takže je to všetko ich zásluha.

Išla si do Miss teda s tým, že chceš vyhrať?

Každá z nás chcela vyhrať, preto sme sa prihlásili, ale úprimne, nie je to prechádzka ružovou záhradou, ako si väčšina z nás myslela. Celé tie mesiace boli dosť namáhavé, museli sme veľa makať, no najviac sme si užili posledné dni, keď sme mali skúšanie na finálový večer. Každá z nás mala niekedy chvíle, keď sme si povedali, že to vyhrať nechceme, pretože už sme toho možno mali veľa, ale každá v kútiku duše dúfala, že to bude práve ona, koho si porota zvolí. Myslím, že každá by si zaslúžila stáť tam, tak ako ja, a zažiť ten pocit.

Muži vraj majú smolu. Vanessa je zadaná. Foto: archív

Panovala medzi finalistkami rivalita či závisť?

Určite nie, boli sme párkrát nervózne, keď už sa blížilo k finále, ale najviac sme si užívali posledné dni skúšok, čakaní v šatni, naozaj sme si to užívali a zabávali sa.

Ako sa tvoj priateľ pozeral na to, že si bola v tejto súťaži? Nežiarlil?

On vraví, že nie, ale ja hovorím, že trošičku. Každý by bol. Keď sa pozriem na to zo svojho uhla pohľadu, tak ja by som žiarlila tiež. Ale veľmi mi to prial, bol šťastný, že som vyhrala a oslávili sme to spolu.

Máš titul Miss Universe. V čom si myslíš, že ti to pomôže?

Keď vás ľudia poznajú, vedia, aká ste, čo ste dosiahla, môže sa vám naskytnúť s niekým dobrá spolupráca.

Svoj instagramový účet s radosťou zahŕňa selfie fotografiami. Foto: instagram

Aké máš plány do budúcnosti?

Momentálne sa sústredím na finále v Las Vegas, na ktoré odlietam už o 2 týždne. Tento rok bude veľmi rozlietaný, budem veľa cestovať, maturujem a potom sa budem venovať plánom do ďalekej budúcnosti.

Čo ti dala a čo vzala táto súťaž?

Dala mi veľa skúsenosti, priateliek, kontaktov, človek zistí, kto pri ňom stál vždy a kto sa ozve len, keď vyhráte Missku. (smiech). Čo mi vzala? Nadbytočné kilogramy. (smiech)

Stretla si sa aj s negatívnymi názormi na tvoju výhru? Ako to vnímaš?

S prekvapením som videla naozaj len pár negatívnych komentárov, ale tie sú vždy. Ja to chápem, keď som Missku pozerala z domu v televízii, tiež nikdy nevyhrala moja favoritka a bola som naštvaná. Každému sa páči niečo iné.

Vanessa sa momentálne sústredí na finále v Las Vegas, na ktoré už čoskoro odlieta. Foto: Dávid Duducz

Určite ťa po tejto súťaži začali kontaktovať mnohí chalani. Čo ti píšu a ako na to reaguješ?

Podľa mňa každý chlap, ktorý má oči a zdravý rozum, vidí, že mám priateľa, na správy typu gratulujem odpovedám všetkým, no len čo by prišla správa, v ktorej by som cítila, že ma chlap chce zbaliť, tak neodpíšem.

Kde sa vidíš o 10 rokov?

Chcem byť úspešnou a najlepšou maminou pre svoje deti.

Máš skúsenosti s modelingom? Chcela by si byť modelkou?

V minulosti som bola na pár foteniach, ale potom som sa modelingom nezaoberala. Mám kamarátky, ktoré sa tomu venujú a z ich slov viem, že to nie je ľahké, tak ako si väčšina ľudí myslí. Som otvorená všetkým možnostiam, som mladá, takže sa viem prispôsobiť.