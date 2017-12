Milan Lasica po vážnej operácii na onkológii: Otvorený rozhovor o zdravotnom stave a prvá foto po hospitalizácii!

Celé Slovensko minulý týždeň šokovala informácia, že herec Milan Lasica (77) sa podrobil vážnej operácii v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Všetko nasvedčuje tomu, že humorista je na tom zdravotne oveľa lepšie, o čom svedčí fakt, že vo štvrtok sa opäť vrátil pred televízne kamery. Nám exkluzívne prezradil, ako sa cíti.

Prvým dôkazom, že s Lasicom sa niečo deje, bola jeho neúčasť na nakrúcaní relácie Sedem pred vyše dvoma týždňami. Po pár dňoch už bolo jasné, prečo humorista na obrazovkách chýbal. Skončil totiž v nemocnici, kde absolvoval vážnu operáciu hrubého čreva.

„Áno, v pondelok (27. novembra, pozn. red.) sa podrobil operácii. Mal nález na hrubom čreve. Operácia, chvalabohu, dopadla výborne,“ prezradila nám minulú stredu hercova manželka Magda Vášáryová. Nešlo však o žiadny náhly operačný zákrok, ale dlhodobo plánovaný úkon.

Národný onkologický ústav v Bratislave, kde Lasica podstúpil operáciu. Foto: Matej Kalina

Vo štvrtok večer, len desať dní po vážnej operácii, sa objavil v zábavnej jojkárskej šou Sedem, ktorá sa nakrúca v rovnaký deň, ako ju diváci vidia na obrazovkách. Pod taktovkou Eleny Vacvalovej hostia glosujú témy z aktuálneho diania a jedným takým je aj Lasica, ktorého počas jeho zdravotnej absencie zaskakoval Marián Geišberg.

Tentoraz už nemusel chodiť, keďže na svoje miesto zasadol opäť Lasica, ktorý mal po celý čas výbornú náladu a diváci tak mohli byť svedkami jeho typických vtipných hlášok, ktoré so širokým úsmevom na tvári servíroval každú chvíľu.

„Cítim sa veľmi dobre a zatiaľ si môžem dovoliť len také vystupovanie v televízii, kde keby dačo, tak to môžu prerušiť a potom sa môže pokračovať,“ prezradil nám Lasica. „Viete, celkom sa to každým dňom zlepšuje, no hrať divadlo a vyjsť na javisko si ešte netrúfam,“ dodal unaveným hlasom herec, ktorý teraz čaká na výsledky histologických testov.

Pozrite si tiež: