Martin Nikodým poriadne prekvapuje: Ostré slová na adresu expartnerky!

Po viac ako dvoch rokoch od rozchodu s matkou svojho tretieho dieťaťa priznal moderátor Martin Nikodým detaily týkajúce sa jeho búrlivého rozchodu.

Sympatický moderátor Martin Nikodým prežíva momentálne šťastné a spokojné obdobie. Na nedostatok pracovných príležitostí sa rozhodne sťažovať nemôže a zdá sa, že vyrovnaný je aj so svojím súkromím. Sú tomu totiž už dva roky, čo sa tesne po narodení svojho syna Martinka rozišiel so svojou vtedajšou partnerkou Martinou. Nás zaujímalo, či sú stále v kontakte a ako často je so svojím tretím potomkom. "Samozrejme, že sme v kontakte, inak to ani nejde. Veď ja som si toho chlapca želal a rád sa s ním stretávam. Snažím sa byť tým najlepším otcom. To platí v prípade všetkých mojich detí," prezradil nám.

Martin Nikodým priznal, že dva roky po rozchode je single. Foto: rtvs

Po chvíľkovej debate sa dokonca rozhovoril aj na tému medializácie svojho rozchodu. "Moja bývalá partnerka, Martinkova mama, mala pocit, že sa chce týmto veciam viac venovať, čo sa týka stránky novín, ja som ten pocit nemal, takže to je skôr jej réžia, ako moja," dodal a zároveň priznal, že momentálne je nezadaný."Keď sa zjaví milá, láskavá bytosť, ktorá už nebude chieť žiť v súboji, ale v súhre, tak som, samozrejme, otvorený. Láska je jediný zmysel bytia na tomto svete," uzavrel.