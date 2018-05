Martin Jakubec sa oháňa svadbou s Božankou, no vie o tom vôbec nevesta? Teraz budem hovoriť ja!

Kontroverzný spevák Martin Jakubec (34) má tieto dni plné ruky práce. Plánuje totiž svadbu so svojou výrazne staršou kolegyňou Božankou (65). Na internete vo veľkom predáva lístky na ich deň D a ľudia neveriacky iba krútia hlavou a pýtajú sa: „Vie o tom aj budúca pani Jakubcová?“

Keď tento netradičný párik zavítal vo štvrtok do markizáckeho Telerána, veru, bolo sa na čo pozerať. A aj čo počúvať. Doteraz sa totiž k ich svadbe vyjadroval najmä spevák, z ktorého si preto Slováci robili totálnu zábavu. Nápad zobrať sa väčšina považovala a možno aj stále považuje za dobre premyslený marketingový ťah a spôsob, ako zarobiť. No v štúdiu žlto-modrej televízie sa Božanka rozrozprávala a zdá sa, že to myslia skutočne vážne.







„Musím povedať, že s Martinom sme spolu ako kolegovia už šesť rokov. Spojila nás hudba, sme rovnako emotívni, máme radi humor. Duše sú mladé, nestarnú. Pomaličky to tak išlo. Takýto vzťah to nie je zrazu niečo. Je to ľudský vzťah, v prvom rade priateľský, veselý. Hlavne tá hudba nás spája,“vysvetlila nadšene 65-ročná Božanka a divákom ešte aj prezradila, že je s takýmto vekovým rozdielom spokojná.

Dvojica plánuje uskutočniť svadbu v novembri tohto roku. Foto: tv markíza

„Povedala by som, že je vyzretý na svoj vek. Keď ho porovnávam s inými v jeho veku, je dospelejší. Mne ako žene to lichotí. Ktorej žene v mojom veku sa stane takáto vec? Ja si to užívam. Všetko uvidíme, aby sme boli zdraví, aby nám to vydržalo, aby sme spievali, tešili sa zo života,“ dodala postaršia blondínka.

A ako prezradil samotný Jakubec, medzi nimi to zaiskrilo zhruba pred dvoma rokmi. Keďže spolu stále niekam pracovne cestovali, zrazu si uvedomili, že ich to k sebe ťahá. Ako už je známe, dospelo to až do takého štádia, že plánujú v novembri tohto roku svadbu. A na tú sa môžu dostať dokonca aj ich fanúšikovia, keďže sa rozhodli predávať vstupenky. „Máme indície, že by tam mali byť aj nejakí provokatéri. No to sme sa už patrične organizačne aj bezpečne poistili,“ dodal Jakubec.

VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII

Mohlo by vás zaujímať: