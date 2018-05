Maroš Kramár verejne strápnil manželku Natašu: Tieto vety z úst svojho manžela by nechcela počuť žiadna žena!

Na konci minulého roka sa nehovorilo o ničom inom, ako o veľkej kríze Maroša Kramára (59) a jeho manželky Nataši Nikitinovej a o ich údajnom rozvode. Kauzu sa im podarilo ututlať a naďalej fungujú ako rodina. Napriek tomu všetci o hercovi vedia, že je to veľký milovník žien, a to dokázal aj na nedávnej tlačovke.

O Marošovi Kramárovi je už dlhé roky dobre známe, že je to veľký milovník žien. S mladými kráskami ho v minulosti už neraz načapali, aj preto, keď sa minulý rok vynorila informácia, že Maroš a Nataša prechádzajú krízou a majú pred rozvodom, viacerých to vôbec nešokovalo. Napriek všetkému to obaja popreli a naďalej spolu fungujú ako rodina.

Kramár je tvárou Avon pochodu za zdravé prsia roky, tentoraz sa ho to však bytostne dotýka. Foto: EMIL VAŠKO

Kramár sa pred pár dňami zúčastnil tlačovej konferencie k Avon Pochodu za zdravé prsia, ktorého je už dlhoročnou tvárou. Tam všetkých šokoval informáciou, že aj jeho milovaná mama od minulého roka bojuje s týmto zákerným ochorením. No pred tým si ešte neodpustil svojskú poznámku. Spomínaná kozmetická firma je známa aj tým, že jej kampane sa nesú v duchu ,,fandíme ženám".Aj preto sa moderátorka Kvetka Horváthová pýtala prítomných, akým ženám fandia a kto sú ich ženskými vzormi. Keď prišiel na rad Kramár, pred všetkuými zahlásil: ,,Ja veľmi fandím ženám, o mne je to dobre známe,"začal sa smiať Kramár, čím narážal na jeho romániky a krásky, s ktorými ho kedysi spájali. Pre neho to bola síce vtipná vsuvka tlačovky, no či by to bolo rovnako smiešne aj jeho manželke Nataši, je viac ako otázne.

Maroš Kramár s manželkou a deťmi. Foto: Michal Šebeňa







