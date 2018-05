Markizák Viktor Vincze rok po svadbe s Adelou šokuje: Kamaráti ma od nej odrádzali!

Adela Vinczeová (37) pred vyše rokom aj pol všetkých šokovala, že sa dala dokopy s moderátorom Viktorom Vinczem (27), mladším o desať rokov. Ich vzťah mal rýchly spád, keď sa iba po 5 mesiacoch zasnúbili v Teleráne. Po 9 mesiacoch randenia nasledovala 10. júna 2017 svadba. Dvojica o necelý mesiac oslávi prvé výročie sobáša. Zmenilo sa odvtedy v ich živote niečo zásadné a kto je u nich pán domu?

Onedlho uplynie rok od vašej svadby. Ako sa odvtedy zmenil váš život?

Adela: Už si to ani neviem nejako uvedomiť.

Viktor: Bol plný zážitkov, ktoré sme ani predtým nečakali. Jednak Adelino koncertovanie s Richardom, to bol zásadný zážitok minulú jeseň. Potom divadlo, čo najnovšie robíme, naša svadobná cesta po Slovensku, videli sme veľa pekných vecí i to, že naše rodiny fantasticky spolu fungujú.

Adela: Často chodíme spolu s rodičmi do divadla, na večere.

Viktor: Príjemné veci sa dejú. Všetko, do čoho sa pustíme, tak nejako funguje.

Adela: Život je plný a pestrý. Viktor hovorí, že je toho veľa, ale nemám pocit, že je toho veľa. Je toho tak akurát, je to pestré...







Je tam však vyslovene niečo, čo sa u vás ,,papierom“ zmenilo?

Viktor: Ja som to mal tak na pocitovej úrovni, keď niektorí moji kamaráti hovorili, že my nepotrebujeme papier na to, aby sme spolu žili a aby sme sa ľúbili. Je pravda, nech každý žije, ako chce, nezovšeobecňujem to. Ale pre mňa ako človeka, ktorý s tým nemal skúsenosť a teraz má, tak viem, že nie sme tu dvaja ľudia, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti, ktorí spolu prežívajú veci, ale zrazu sme jedna entita, keď všetko funguje spoločne. Nie sú to dva oddelené životy, ktoré žijeme len v jednom priestore. Čiže to je to, čo sa zmenilo pre mňa.

Adela: Mám dojem, že som si už aj zvykla na priezvisko, aj ľudia, že je pre nich prirodzené, že som Vinczeová, oveľa viac ako na začiatku. Keď počujem Banášová, tak už mi to príde také...

Viktor: Áno, ona opravuje, to je zvláštne (smiech).

Adela: Takže tak, to sú také podstatné veci, čo sa mi zmenili od svadby.

10. jún 2017, Tomášov: Veľký deň Adely a Viktora. Foto: instagram V. V.

Osloví vás ešte niekto Adela Banášová?

Adela: Áno, myslím, že je to ešte tak tretina ľudí.

Zvyknete veľa vecí preberať spoločne? Napríklad, Adela, keď dostanete ponuku, riešite to s Viktorom?

Adela: Áno, áno. Keď sú to klasické veci, ktoré robím každý rok, nejaký event, tak to s ním nekonzultujem, ale sú veci typu, napríklad reklama, v ktorej účinkujem, tak som sa ho opýtala, či je to o. k. Viktor to isté so mnou, jasné, bavíme sa o týchto veciach.

Ako najradšej oddychujete? Čo je pre vás najlepší relax?

Adela: Pre mňa asi vaňa alebo len tak iba ležať, ale to je vlastne pred spaním. Ale asi najviac si oddýchnem na dovolenkách, keď celý deň nič nemusíš. Alebo keď ideme spolu na obed a máme čas posedávať. Napríklad teraz, keď je pekné počasie. Môžeme debatovať, keď sa nikam neponáhľame. To sú pre mňa vzácne momenty, keď nemusím niekde byť o desať minút.

Ako máte podelené domáce práce?

Viktor: Nemáme to nejako podelené.

Narážam na mužov, ktorí napríklad ani nevysávajú...

Adela: Musím priznať, že máme pani upratovačku, ktorá k nám pravidelne chodí. Ale, samozrejme, že štandardný poriadok si musíme udržiavať. Keď niečo nachystám, upracem po sebe. Starám sa aj o to, aby bolo niečo v chladničke. Periem, vešiam bielizeň... Viktor to nerobieva, ale zase stará sa o terasu, prezúvanie gúm na aute...

