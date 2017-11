Markizák Patrik Švajda sa strápnil v priamom prenose: Svoje brpty zvalil na duchov!

U Patrika Švajdu (45) býva už zvykom, že sa mu v Televíznych novinách občas podarí poriadny brbt. Svojej povesti neostal nič dlžný ani v stredu večer. Po poslednom príspevku sa mu zamotal jazyk rovno dvakrát za sebou. Nad svojimi trápnosťami sa známy moderátor pousmial a následne vtipkoval so šporťákom Petrom Varinským (35).

Patrik Švajda moderoval v stredu večer markizácke Televízne noviny spolu s kolegyňou Lenkou Vavrinčíkovou. Po tom, ako bola odvysielaná reportáž, ako v Amerike oslavovali ľudia sviatok strašidiel Halloween, sa Švajdovi poriadne zamotal jazyk. A rovno dvakrát za sebou!

Moderátor s Lenkou Vavrinčíkovou. Foto: tv markíza

„Ako si s náročnými úlohami v Pevnosti Boyard poradia Braňo Deák či Zora Czoborová? Uvidíte dnes večer na Markíze. Ľahké to nebude mať ani,“ zakoktal sa Švajda, ktorý chcel ohlásiť upútavku na Farmu v množnom čísle a v zápätí sa hneď opravil. „Ľahké to nebudú mať ani farmári. Dnes si hospodár, dnes ich hospodár oboznámi s novými povinnosťami,“ pomýlil sa moderátor druhýkrát, keď namiesto slovíčka „ich“ povedal „si“. Patrik sa na svojich brbtoch pousmial a keď vošiel do štúdia šporťák Peter Varinský, vinu pripísal duchom. „No vidíš, Peťo, krotitelia duchov boli aj tu,“ vtipkoval Švajda.

