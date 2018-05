Markizák Ján Tribula sa pustil do konkurencie: Toto si myslím o jojkárovi Jožovi Kubánim!

Redaktor Ján Tribula (40) už roky odvádza slušnú robotu, no skvelé reportáže z Tatier prináša aj jeho konkurent z televízie JOJ Jozef Kubáni (53). Čo si známy markizák myslí o svojom kolegovi?

Tatry sú nielen pre Tribulu, ale aj pre Kubániho jedným z najkrajších miest na Slovensku. A vždy sa do nich obaja radi vracajú, či prinášajú odtiaľ najnovšie informácie. No medzi redaktormi by sa mala vždy udržiavať zdravá konkurencia. Ako je to medzi markizákom a jojkárom?

„Keď sa stretneme, zakývame si - z jedného kopca na druhý. Jozef je ikona, je to taký tatranský highlander. Ľudia ho majú radi a to je dôležité, lebo práve oni nám dávajú vysvedčenie,“ prezradil Tribula v rozhovore pre Eurotelevíziu, ktorý rozhodne nešetril chválou na konkurenčného jojkára.

Jozef Kubáni krstil svoju knihu "Z Tatier Jožo Kubáni". Foto: EMIL VAŠKO