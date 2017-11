Markizácke tváre uzatvoria legendárnu Pevnosť Boyard: Zahanbený Tribula a plač Danice Nejedlej!

Siahli si na dno svojich síl! V poslednej epizóde oblúbenej PEVNOSTI BOYARD si zasútažia markizácke známe tváre. A veru nebola to pre nich prechádzka ružovou záhradou. Moderátori a redaktori si odniesli aj nepríjemné zážitky. V niektorých disciplínach im išlo doslova o život. Pozrite sa, ako prekonali svoj strach.

Poslednú desiatu epizódu legendárnej Pevnosti Boyard uzatvoria známe tváre z Markízy. Divákom sa takmer dennodenne prihovárajú z obrazoviek, kde pôsobia skôr seriózne. V tejto šou však každý z nich ukázal nefalšované emócie.

Prekonali totiž svoj strach a to bola pre nich skutočná výhra. Pozrite sa, čím všetkým si prešiel tím v zložení Ján Tribula, Danica Nejedlá, Lenka Vavrinčíková, Michal Kovačič, Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Nezvládol lyžovanie

Regionálny redaktor Ján Tribula bol nahnevaný sám na seba, pretože ako veľký milovník športu nezvládol lyžovanie. Až sa hanbil vrátiť do Tatier. Chcel si skočiť bungee jumping, no nakoniec sa mu taká disciplína neušla.

Regionálny redaktor Ján Tribula bol nahnevaný sám na seba, pretože ako veľký milovník športu nezvládol lyžovanie. Foto: tv markíza

Zranenie a plač

Moderátorka Televíznych novín Danica Nejedlá si skutočne poplakala, keď Michal Kovačič s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou spadli do studeného mora. Mala o nich veľké obavy. V disciplíne „práčka“, kde bola s Michalom Kovačičom, sa nepríjemne zranila.

V disciplíne „práčka“, kde bola s Michalom Kovačičom, sa nepríjemne zranila. Foto: tv markíza

Totálna panika

Redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová má obrovský strach z mora. Keď bola na svadobnej ceste, do vody chodila zásadne len so svojím manželom Sajfom a neustále kontrolovala, čo je pod hladinou. V súťaži však musela spadnúť do rozbúreného oceánu. Mala taký stres, že ani nevedela, ako sa volá a už si to nechce v živote zopakovať.

Redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová má obrovský strach z mora. Foto: tv markíza

Nebolo mu všetko jedno

Redaktor spravodajstva Michal Kovačič vraj nemá strach z hadov, no keď sa musel plaziť medzi viac ako desiatimi plazmi, trochu si pripadal ako Indiana Jones a priznal, že mu v tej chvíli nebolo všetko jedno.