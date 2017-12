Markizáčka Jana Hospodárová EXKLUZÍVNE prehovorila o svojom súkromí: Je opäť zamilovaná?

Kariéra sympatickej blondínky JANKY HOSPODÁROVEJ (41) sa začala pred 20 rokmi v zábavno-súťažnej relácii Tivoli. Dnes moderuje Športové noviny a Šťastný domov. Netají sa tým, že miluje zvieratá, no súkromie si stráži. Nám však EXKLUZÍVNE prezradila, či sa v jej okolí momentálne nachádza nový partner.

Aká ste v súkromí? Navonok pôsobíte veľmi nežne a krehko.

To je milý kompliment, ďakujem. Ale nie je to iba tak. V každom z nás sa skrýva niekoľko tvárí. Navyše doba aj naše okolie nás sem-tam núti správať sa tak, ako by sme sa za ideálnych okolností nesprávali. Som polovičná východniarka a mám dosť temperamentu, ktorý mi nie je vždy nápomocný.

Zaujímate sa aj o to, akú mienku majú o vás ľudia?

Neviem, akú majú o mne mienku. Asi len málokto dokáže odhadnúť ľudí na základe televízneho prenosu. Napriek tomu ľudia súdia a svoje rozsudky vynášajú pomerne nemilosrdne. Podstatné pre mňa je, aby som sa sama mohla na seba každý deň pozrieť do zrkadla.

Okrem iného ste aj športovou moderátorkou. Máte blízko k športu?

Šport vyvoláva krásne emócie a to mám na ňom najradšej. Mám rada, keď sa darí našim, keď môžem divákom sprostredkovať frajerské, nadľudské výkony, ktoré ich nadchnú. Nie všetko na športe je však vždy fair. Narážam na doping či prehnané zárobky. Našťastie väčšina bohatých športovcov ma blízko k charite.

Pozriete si aj v televízii nejaký zápas?

Áno, samozrejme. Najradšej vrcholový tenis, skvelý futbal aj dobrý hokej.

Byť moderátorkou bolo vaším vysneným povolaním?

Nie, vôbec. Chcela som sa stať herečkou. Osud to zariadil takto. Ale život sa nekončí, uvidíme, čo si pre mňa ešte pripravil. Dúfam, že som len v polovičke a že to ešte bude pestré (úsmev).

Aký máte vzťah k móde? Potrpíte si na oblečení?

Nie, v tomto nie som typickou ženou, nepotrpím si ani na topánky, ani na kabelky. Nič, čo sa módnych vecí týka, nemusím mať. Moje srdce po tom ani trochu nepiští. Nenadchnú ma ani šperky. Ale, samozrejme, rada sa obliekam pekne a v tom mi pomáhajú módne značky, ktoré ma obliekajú do vysielaní. Je to subjektívna vec a nerada sa ňou zaťažujem, dám si poradiť.

Mnohé ženy s pribúdajúcimi rokmi začnú uvažovať o rôznych skrášľovacích procedúrach či plastikách. Aký máte k nim postoj?

Som za zlatú strednú cestu. Raz som si dala pichnúť kyselinu hyalurónovú a raz v živote - do vrásky hnevu medzi obočím botox. Bolo to zhruba pred rokom. Neviem, či sa k tomu ešte niekedy vrátim, momentálne som so svojou vizážou spokojná. Mám napríklad dosť výrazné vrásky okolo očí, ale mne sa páčia. Sú následkom smiechu. V každom prípade viem, že si nikdy nedám rezať tvár.

Všetci starneme rovnako a krása tváre a tela nie je našou najväčšou hodnotou. Tou je predsa krása duše a srdca. My ženy si môžeme dať urobiť v istom veku všetky operácie sveta, no aj tak nebudeme vyzerať mlado, ale len umelo. Často, keď vidím dámu vo veku, ktorá si výrazne pomáha zásahmi plastického chirurga, hovorím si, že bez zásahov by bola oveľa krajšia.

Ste známa tým, že milujete zvieratá. Čím si nemé tváre získali vaše srdce?

Sú mi vzorom. Sučka Šteffi, ktorá mi pred rokom umrela, bola najmilšia, najláskavejšia a najoddanejšia bytosť pod slnkom. Vedela dať najavo radosť, náklonnosť, súcit. Nech to znie akokoľvek zvláštne, mala som sa od nej čo učiť (úsmev). Doma mám psíka a dve mačičky. Všetci traja sú skvelí. Aj keď psíček - sučka Nany, je malá pubertiačka, má len rok. Takže na dobrej výchove ešte pracujeme. Najväčšiu radosť mi robí môj kôň Dior. Svojou dlhovekosťou. Je krásne s ním tráviť čas.

Aké máte sny a túžby?

Samozrejme, že ich mám, ale nehnevajte sa, nechce sa mi nejako deliť sa o ne s ľuďmi, ktorých nepoznám. Musí stačiť, že súvisia s láskou (úsmev).

Ako by ste zhodnotili rok 2017?

Jednoznačne lepší ako rok 2016, nikto blízky mi nezomrel, ako to bolo rok predtým. Na druhej strane pociťujem, že ľudia nie sú šťastní. V zamestnaní, v našej krajine, vo svete. Zabúdame byť ľuďmi, moc peňazí je obrovská. Je smutné, že peniaze majú väčšiu hodnotu než ľudský život. Som rada, že vďaka Markíze môžem byť nápomocná sociálne slabým rodinám na Slovensku. Mrzí ma, že v našej krajine je toľko chudobných ľudí. Kde sa asi stala chyba?!

Ako budete tráviť Vianoce a Silvester?

Budem ich tráviť v práci. Ale aj doma so svojou rodinou. Budem veľmi úprimná, som najradšej, keď je po sviatkoch. Nedočkavo čakám na jar a leto. To sú moje „Vianoce“.

Dávate si novoročné predsavzatia?

Predsavzatia si dávam vtedy, keď viem, že mám silu aj podmienky ich splniť. S novým rokom to väčšinou nesúvisí.

Je po vašom boku niekto, s kým trávite voľné chvíle alebo ešte čakáte na toho pravého?

Moje súkromie sa mi už nejako nechce verejne riešiť, prepáčte. Skúsenosti ma naučili, že som v tom bola veľmi neopatrná.

Ale mohli by ste nám predsa len niečo prezradiť.

Mám okolo seba dosť ľudí, s ktorými trávime voľný čas. Ale ak sa pýtate na vážneho priateľa, tak toho nemám.

Ste opatrnejšia v láske alebo sa viete zamilovať rýchlosťou blesku?

Som mimoriadne opatrná.

Aký by mal byť váš životný partner?

Dobrý, múdry, silný. Opora pre ženu a rodinu.

Aké priority máte v živote? Snívate o deťoch, o založení rodiny?

Snívam typické ženské sny. Na prvom mieste bude vždy rodina, nie kariéra.

Čo vám chýba v živote?

Viac sa mi páči byť vďačná za to, čo mi bolo dopriate. Nebolo a nie je toho málo.

