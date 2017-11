Mariannu Ďurianovú nedávno pristihli v base zničenú a utrápenú: Teraz spravila rázny krok!

Niekdajšia hviezda Markízy Marianna Ďurianová (40) momentálne neprežíva najšťastnejšie obdobie. Nedávno ju nafotili pred väznicou v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako ide za uväzneným partnerom Romanom Doležajom (41) so synom Romankom na rukách. Pohľad na niekdajšiu vymetačku luxusných večierkov bol tak viac než smutný. Blondínka situáciu znáša dosť zle a možno aj preto sa rozhodla zbaliť kufre a utiecť od všetkého.

Kedysi mala všetko. Kariéru, prestíž, vždy sa okolo nej motali bohatí a vplyvní muži a nemala núdzu ani o luxusné dovolenky. No nič netrvá večne... V roku 2011 stretla trnavského podnikateľa Romana Doležaja, ktorý patril do zločineckej vetvy piťovcov. Napriek všetkému sa v roku 2012 dvojici narodil syn Romanko.

No keďže Ďurianovej partner sedí už druhý rok v base, na výchovu je blondínka sama. A hoci sa o tom verejne vie, že jej životný partner si odpykáva trest, minulý týždeň stačil jediný záber na to, aby Ďurianová opäť všetkých šokovala. Blondínka si v pohodlnom oblečení vykračovala so synom v náručí smer basa v Hrnčiarovciach.

Bývalá markizáčka navštevuje priateľa Romana Doležaja v base pri Trnave. Foto: Michal Smrčok

Pohľad na ňu bol o to smutnejší, že dlhé roky diváci poznali Mariannu ako žiariacu ženu, ktorej muži ležali pri nohách a sláva bola jej druhé meno. Z fotografií sa zdá, že pre exmoderátorku to nie je úplne prijemná situácia. Zvyknutá na luxus a nóbl spoločnosť si zrejme v prostredí väznice kamarátov nenájde.

A tak sa rozhodla pre inú alternatívu. Pochnúrne Hrnčiarovce vymenila za slnečné pláže. Spolu so svojím synom sa zbalili a odišli na dovolenku. Fotkou Romanka, ktorý si užíva slnko, piesok a Santu v pozadí, sa v pondelok pochválila na sociálnej sieti. Aspoň načas tak zabudne na všetko, čo sa momentálne okolo nej deje.

