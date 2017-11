Marianna Ďurianová ako nová športová moderátorka v RTVS? Vieme viac!

Marianne Ďurianovej (40) svitá na lepšie časy! Po tom, ako prednedávnom skončila ako moderátorka internetového spravodajstva a zostala na nejaký čas bez práce, sa opäť s najväčšou pravdepodobnosťou vráti na televízne obrazovky!

Marianna Ďurianová patrila v minulosti dlhé roky medzi najväčšie hviezdy televízie Markíza. Po nevydarenom prestupe do konkurenčnej Jojky v roku 2014, ktorý napokon nevyšiel, dostala miesto v slovenskom denníku na internetovom spravodajstve. Tam však nedávno skončila. Kto by si však myslel, že do televízie sa už po tejto skúsenosti nevráti, bol na omyle. Blondínka sa nedávno mala zaujímať o post moderátorky v RTVS, no nepochodila. Prešlo sotva pár dní a Marianne svitá opäť na dobré časy. Ďurianová sa totiž podľa Denníka N vracia na pôdu verejnoprávnej televízie, kde kedysi začínala. Podľa našich informácií má mieriť na post športovej moderátorky, kde sa mala prvýkrát predstaviť od januára budúceho roka. V tejto chvíli však jej nový džob ešte vôbec nie je istý, keďže medzi oboma stranami k žiadnej dohode zatiaľ nedošlo.

