Marcel Forgáč prehovoril: Pravda o mojom vyhadzove z jojkárskeho Talentu! Príde o veľký balík peňazí?

V siedmom pokračovaní jojkárskej šou Česko Slovensko má talent sa tento rok ako moderátori nepredstavia Marcel Forgáč (46) a Milan Junior Zimnýkoval (40). Nahradí ich iná dvojica. Čo na rozruch okolo zmeny moderátorov hovorí samotný Forgáč?

Marcel a Junior si moderovanie šou počas jej posledného ročníka poriadne užili. No keď prišiel čas na zmenu moderátorov, vôbec si z toho ťažkú hlavu nerobia.

„Z ČSMT nás nevyhodili, bola to všetko dohoda. Časovo je to veľmi náročný projekt, zožerie to veľa času. A keďže my robíme aj iné veci plus rádio a rodina, už by to bolo tak jemne cez mŕtvoly. Ja si myslím, že česko-slovenská dvojica je vyborná kombinácia. Za minulý rok sme odviedli kus dobrej roboty a vôbec sme neprišli o také veľké peniaze, ako si všetci myslia,“dodal spokojný moderátor.