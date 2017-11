Manželia Vinczeovci otvorene priznávajú: Pravda o plánovanom dieťati!

V prípade vzťahu Adely (37) a Viktora (26) Vinczeovcov bola pre verejnosť jednoznačne najväčším míľnikom ich spoločná svadba. Odkedy sú svoji, očakáva sa už len jediná informácia - kedy privedú na svet spoločného potomka.

Napriek tomu, že niektorí ľudia to tak vnímať nedokážu, aj celebrity sú len obyčajní ľudia s bežnými problémami, radosťami či so životnými plánmi. Výnimkou nie je ani naša najúspešnejšia moderátorka Adela Vinczeová. Tá sa túžila vydať a viesť normálny rodinný život ako ktokoľvek iný.

Nechutné urážky na adresu Adely Vinczeovej: Moderátorka posiela veľavravný odkaz!

Vďaka sobášu so svojím kolegom Viktorom Vinczem sa jej to napokon aj podarilo. K absolútnemu šťastiu už dvojici chýba len to jediné - dieťa. To by si dvojica zaiste želala a absolútne sa nebránia tomu, aby sa čoskoro stali rodičmi. Pracujú teda intenzívne na potomkovi?

Viktor a Adela Vinczeovci by radi priviedli na svet prvé dieťa. Foto: Emil Vaško

„Čo by ste robili na našom mieste, keby ste sa plánovali rozrásť? Museli by ste mať stabilného partnera,“ povedala Adela, ktorú okamžite doplnil Viktor so slovami, že toto oni spĺňajú.

„A potom by sa o to tí ľudia pokúšali. No tak vybavená vec. Takto to nejako chodí,“ dodala s lišiackym úsmevom moderátorka, ktorá už konkrétnejšie detaily na túto tému, pochopiteľne, prezradiť nechcela.