Manželia Adela a Viktor Vinczeovci vo veľkom rozhovore odhalili súkromie: Ako funguje naša domácnosť!

Moderátorka Adela Vinczeová (37) sa s Viktorom Vinczem (27) najnovšie pustila do spoločného projektu, ktorým je divadlo. Ako im to spolu ladí na javisku a prečo sa blondínka dala na herectvo? Hviezdny párik nám okrem toho prezradil, prečo chodia často do reštaurácií a kde sa obaja vidia o päť rokov.

Máte spoločný divadelný projekt. Viktor, už máte skúsenosti s herectvom, Adela, pre vás je to prvýkrát. Čí to bol nápad?

Adela: Bol to nápad Viktorovho otca, ktorý je divadelník. Navrhol nám, či by sme si nechceli my dvaja niečo zahrať. Zvažovala som to, napokon som prikývla.

Viktor: Divadelne som vyrástol v kulturáku v Šali, kde som ešte ako dieťa hrával. A teraz som si povedal - super, tak si opäť zahrám. Ale je to, samozrejme, výzva.

Čo vám na to povedali rodičia a okolie?

Adela: Je pravda, že sme riešili, čo si budú o tom ľudia myslieť, o čo nám zase ide, lebo veľa ľudí vždy za niečím niečo vidí. Málokto to dokáže vidieť tak, že sme to naozaj urobili pre radosť, pre našu nejakú spoločnú inú aktivitu.

Napadlo vám niekedy, že raz budete spolu stáť na javisku?

Adela: Nie, mne by nebolo ani napadlo, že si ho niekedy vezmem za muža (smiech).

Viktor: A vieš čo, ani mne, že teba požiadam o ruku... (smiech).

Adela: Je to Viktorova záľuba, do ktorej ma vtiahol. Tak by som to povedala. Odmalička hrával a chodíme spolu aj do divadelného tábora.

So svojím ex Tomášom Bezdedom ste naspievali pesničku, pri Modrovskom ste začali tancovať a teraz s Viktorom ste sa dali na herectvo. Ste pre partnera ochotná urobiť všetko?

Adela: Práveže pre mňa je to obohacujúce. Tiež som nad tým rozmýšľala, keď som chodila s Ďurom Lehotským, hrala som v klipe jeho otca. Podľa mňa to je prirodzené, keď človek má nejakú záľubu, ktorou žije, veď som ich tiež vtiahla do svojich svetov, tiež sa vďaka mne mihli v televíznom prostredí viac, ako by sa možno bezo mňa mihli. S Tomášom som naspievala jednu pesničku, ktorá bola o 4 tóny hlbšie, ako siaha môj hlas. S Peťom som sa k tancu dostala vďaka Markíze. Som vďačná za to, že vzťahy, ktoré prinášajú na medziľudskej úrovni lekcie, ktoré sa má človek naučiť s konkrétnym človekom, tak prinášajú takýto rozmer, ktorý vám zostane, aj keď je vzťah dávno preč.

Vinczeová v markizáckej Chart Show. Foto: Vladimir Simicek

Ale je to ako keby ste pomáhali partnerovi možno ešte viac sa zviditeľniť...

Adela: To skôr pomáha Viktor mne, lebo v tejto oblasti má veľmi navrch. Keďže som známa, každý je pri mne tiež o niečo známejší, ale to nie je nič, čo by som nejako aktívne riešila. Viktor je známy aj sám za seba.

Aké činnosti ste oprášili pri manželovi? Zdá sa mi, že lyžovanie...

Adela: Áno, to je pravda. Pri Viktorovi som sa vrátila k lyžovaniu po 15 rokoch. Je pravda, keď človek cíti podpornú energiu vo vzťahu, tak sa k tomu vráti. Nešla by som do hocičoho, aj tak žijeme bizarné životy, my mediálne osoby. Koľkokrát fotím do časopisov, som za modelku, a nie som modelka. Môžem takto hrať rôzne úlohy, kým to je, tak to rada využívam, že si môžem niečo vyskúšať.

Čo také zvyknete spolu robievať?

Adela: Golf, ale ten hráme asi obidvaja rovnako zle. Chodíme spolu cvičiť.

Kto u vás doma varí?

Adela: Ja.

Viktor: Väčšinou, keď mám správy, prídem až okolo trištvrte na deväť domov, takže keby som mal variť, jedli by sme o desiatej a tomu sa práve vyhýbame.

Adela: Aj tak sa väčšinou sama najem skôr. Sú to také ľahké veci.

Predstavenie s názvom Odchody vlakov v ktorom spolu účinkujú. Foto: Divadlo ŠOK

Viktor a Adela sa najnovšie predstavia ako herci v predstavení Odchody vlakov. Foto: Divadlo ŠOK

Často zvyknete chodiť do reštaurácií?

Adela: Relatívne hej, ale máme také svoje, ktoré poznáme a vieme, že sú dobré.

Viktor: Snažíme sa aj obedovať spolu.

Adela: Aj raňajkujeme spolu. Vždy vstanem skôr, urobím raňajky, papáme spolu, to je také naše.

Aj raňajky do postele?

Adela: Nie, podľa mňa raňajky do postele sú veľmi preceňované, je to úplne nepohodlné.

Viktor: Pri stole je to oveľa lepšie, aspoň konečne vstanem z postele a začnem žiť v tom dni (smiech).

Ako vyzerá váš bežný deň?

Adela: Bežný deň je veľmi rôzny, môj každý deň je úplne iný. Mám rôzne stretnutia, porady, potom sa musím chystať do divadla, potom ideme s Rišom na turné, každý deň je u mňa jednoducho rozhádzaný.

Viktor: Mám to ustálenejšie, strieda sa mi to podľa toho, či mám poobedňajšie správy, večerné, alebo oboje. Máme aj spoločný diár, čiže vidíme, kedy ten druhý čo kedy robí a podľa toho plánujeme veci.

Adela, neprekáža vám, že Viktor často cestuje s vami za prácou?

Adela: To je zaujímavá otázka, Viktor, mohol by si ísť teraz von na chvíľu? (smiech). Ale viem, čo myslíte, že človek potrebuje aj taký svoj čas. Mávam aj také dni. Nie vždy sa však darí, aby bol so mnou na turné, teraz som bola sama tri dni. Dobre mi to padne, že mám úplne svoj pokoj. Ale Viktor to aj vie rešpektovať. Keď sa naložím do vane a poviem, nech mi dá pokoj, tak to chápe.

Vinczeovci oslávia onedlho prvé výročie sobáša. Foto: Dominik Stehnáč

Sledujete Viktora, keď vysiela?

Adela: Keď som doma, tak áno.

Viktor, pozeráte sa na manželku, keď moderuje?

Vo väčšine prípadov áno.

O vás je známe, že párty nevymetáte...

Adela: Väčšinou preto, že párty sú nudné. Tam sa iba v hlučnom prostredí pije a vrieska. Nedávno sme boli v Londýne, prišli sme o polnoci do pubu, bola som veľmi unavená, hrala tam však taká dobrá hudba, že som okamžite prepla a bez toho, aby som pila alkohol, som tri hodiny v kuse tancovala. Som skôr náročná na obsah párty.

Chystáte sa aj toto leto spoločne do tábora?

Viktor: Áno, tento rok oslavujeme 20. výročie Babylonu. Adela tam pôjde so mnou druhýkrát. Tentoraz budeme mať na starosti staršie deti, bude to nová skúsenosť pre nás, nebudeme im musieť čítať rozprávky.

Adela začala pri Viktorovi po 15 rokoch opäť lyžovať. Foto: Instagram

Stretávate sa ešte s narážkami na váš vekový rozdiel?

Viktor: Vôbec.

Adela: Teraz som práve riešila, že ako Viktor schudol, tak omladol. Tak ma to trošku vytočilo (smiech). Ale ináč to neriešime, ani nikto to nerieši. Najčastejšie sa rozchádzajú ľudia v klasických vekových rozdieloch. Každý vzťah má svoj špecifický vývoj.

Kde sa vidíte o päť rokov?

Adela: Neviem, neviem sa vidieť nikde. To tak rýchlo ubehne. Keby ste sa ma na to opýtali pred piatimi rokmi, tiež by som nevedela.

Viktor: Nikdy som nič neplánoval, ani televíziu, keď som bol mladší a robil v rádiu, neplánoval som ani Televízne noviny, ani divadlo, ani tento vzťah som neplánoval. Neplánujem, lebo dôverujem tomu, čo sa deje v tejto chvíli. Pekné veci sa mi dejú v nejakom rade. Čiže, čo bude o päť rokov, dúfam, že to bude také pekné ako teraz. Dúfam, že budeme nažive, to mi stačí.

Adela: Bohvie, ako tento svet bude o päť rokov vyzerať...

Prečítajte si: