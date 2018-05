Tak ako aj minulé leto, aj to nadchádzajúce plánuje hviezdny párik Adela Vinczeová (37) a Viktor Vincze (27) absolvovať detský divadelný tábor. Okrem toho však plánujú aj cestu do Mongolska.

„Adela pôjde so mnou do tábora druhýkrát. Tentoraz budeme mať na starosti staršie deti, bude to nová skúsenosť pre nás, nebudeme im musieť čítať rozprávky,“ prezradil nám so smiechom v hlase Vincze.

Okrem tábora čaká na dvojicu dovolenka nie až v takej bežnej destinácii. „Dostali sme svadobný dar, a to päť dní v Mongolsku, tak tam pôjdeme. Je to určite zaujímavá krajina, teším sa,“povedala nám Adela. Popri tomto sa manželia opäť vydajú aj na cestu po Slovensku, ktoré majú veľmi radi.