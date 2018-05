Manželia Adela a Viktor Vinczeovci šokujú: Mesiace sa im darilo tajiť veľkú novinu!

Manželia Adela (37) a Viktor (27) Vinczeovci sú skutočne samé prekvapenie! Najprv všetkých šokovali, keď sa minulý rok v júni tajne zosobášili pred oficiálnym termínom, a teraz prichádzajú s ďalšou obrovskou novinou v ich živote.

Hoci diváci Viktora poznajú zväčša ako moderátora, málokto o ňom vie, že kedysi so svojou bývalou priateľkou hrával v divadelných predstaveniach, ktoré sa každé leto konajú na Bojnickom zámku. Po ich rozchode sa toho, pochopiteľne, vzdal.

Adela sa dala najnovšie na dráhu herečky. Foto: David Duducz

Všetko však nasvedčuje tomu, že mu táto jeho vášeň chýbala a rozhodol sa, že do toho opäť ,,praští“, no tentoraz so svojou manželkou Adelou. Ako sme sa dozvedeli, pre svojich fanúšikov niekoľko mesiacov skúšali tajne komédiu Petra Zelenku Odchody vlakov a uplynulú nedeľu ju dokonca odpremiérovali svojim blízkym a kamarátom v Šali.

Viktor a Adela sa najnovšie predstavia ako herci v predstavení Odchody vlakov. Foto: Divadlo ŠOK

„V televízii obaja pracujeme v odlišných žánroch. Divadlo je naša spoločná láska. No ja som už roky nehral a Adelka ešte nikdy predtým. Berieme to ako dobrú investíciu do nášho manželského voľného času a užívame si to,“prezradil Viktor. „Život je tiež trochu hra a ja sa rada hrám, preto som takúto výzvu rada prijala. Je to moja prvá skúsenosť s herectvom, ktorá v sebe nenesie žiadne ambície porovnávať sa s ikonami SND. Skrátka – ide o našu voľnočasovú aktivitu, z ktorej sa tešíme,“vysvetlila Adela dôvod, prečo sa odrazu dala aj na dráhu ,,herečky“. A manželia to myslia skutočne vážne. Momentálne plánujú odohrať po Slovensku aj niekoľko predstavení pre verejnosť. Prvýkrát ich môžete vidieť už 8. mája v Šali.