Mamičky vytočené do vývrtky! Tehuľky z celého sveta sa porovnávajú s vojvodkyňou Kate len 7 hodín po pôrode!

Len pred pár dňami sa princovi WILLIAMOVI (35) a Kate Middleton (36) narodilo tretie dieťa. Celý svet však dostala do kolien vojvodkyňa, ktorá len 7 hodín po pôrode vystúpila pred nemocnicou dokonale nastylovaná, v náručí s najmladším synčekom. To neušlo pozorným mamičkám na internete, ktoré sa s Kate ihneď začali porovnávať.

Keď Kate porodila, pred obrovský dav sa postavila aj so svojím milovaným Williamom. Na sebe mala červené šaty s bielym golierom a vyzerala dokonale. Úsmev od ucha k uchu, bezchybný mejkap, ale i vlasy. Ženy, ktoré už pôrod zažili, však nemohli uveriť vlastným očiam. Ich komentáre či fotografie k výzoru vojvodkyne valcujú internet.

„Kate Middleton vyšla TAKTO vyzerajúc z nemocnice len 7 hodín po tom, čo porodila… Ja vyzerám ako totálny odpad a všetko, čo mám, je vírus…“ bola jedna z reakcií. Ďalšia mamička tiež napísala: „Ako to, že vyzerá tak dobre? Ja si necítim nohy hodiny, stále by som spala a som strašne unavená. Nedokážem vstať, a keď sa o to pokúsim, tak, ó, Bože, vidím peklo.“

Tehuľky z celého sveta sa porovnávajú s vojvodkyňou Kate 7 hodín po pôrode. Foto: Instagram

Odvážnejšie mamičky zverejnili rovno fotografie seba a Kate 7 hodín po pôrode, napríklad s popisom „Očakávanie vs. realita“. Zdá sa, že Kate je uznávanou ikonou mnohých tehuliek.

