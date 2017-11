MÓDNA POLÍCIA z krstu albumu Emmy Drobnej: Provokatívne Twinsky a konečne zahalená sexi partnerka Braňa Deáka Dominika Rošková!

Víťazka poslednej série SuperStar Emma Drobná (23) krstila svoj debutový album You Should Know. Ako sa prítomné dámy vymódili na túto dlhoočakávanú udalosť?

Dámy predviedli na krste CD Emmy Drobnej zaujímavé outfity. Foto: Tony Štefunko

MÓDNA POLÍCIA z krstu albumu Emmy Drobnej: Provokatívne Twinsky a konečne zahalená sexi partnerka Braňa Deáka Dominika Rošková! zdieľajte článok Pošlite nám tip Tip redakcii

Soňa Skoncová vsadila na nesmrteľnú, zoštíhlujúcu čiernu farbu. Hoci jej postavička to vôbec nepotrebuje. Bodkované, rafinované šaty doplnila so sexi čižmičkami nad kolená. Štýlovosť celému outfitu dodáva luxusná kabelka. Foto: Tony Štefunko Pokračovanie na ďalšej strane

Zobrazujem stranu 1/6 z celkového počtu 4 stránok.