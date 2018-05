Lenka Čviriková Hriadelová šokuje: Lanárili ju do erotickej relácie!

Nové časti zábavnej jojkárskej šou VŠETKO, ČO MÁM RÁD, ktorú moderujú Štefan Skrúcaný (58) a Ondrej Kandráč (40), uvidíte už 4. mája. Hosťom bude aj „šporťáčka“ Lenka Čviriková Hriadelová (44), z ktorej vyšlo šokujúce priznanie!

Lenka Čviriková Hriadelová je už dlhé roky stabilnou tvárou televízie JOJ, na ktorej uvádza Športové noviny. Ak by ste si však mysleli, že snom sympatickej blondínky bola práca v televízii, ste na omyle. „Šporťáčka“ od detstva túžila po úplne inej práci.

„Odmalička som chcela byť lekárka. Očkovala som všetkých plyšákov, čo sme mali doma. Sestra ma úplne nenávidela, lebo zo všetkých tiekla voda. Vždy som si ich vysušila nad vaničkou, poprištipávala som ich za ušká, nech pekne stečú, aby boli ráno pripravené na ďalšie očkovanie. Tak som myslela, že si svoj celoživotný sen aj naplním,“prezradila Lenka v hudobno-zábavnej šou Všetko, čo mám rád.

Lenka zostala ponukou zaskočená. Foto: tv joj

Jej sen sa mohol veľmi ľahko splniť, no malo to háčik. „Pri matematike som sa cítila veľmi zle. Vždy som mala čisté jednotky, len z matematiky som mala dvojku. Každý ma strašil, že nesmiem ísť na medicínu, lebo tam je matematika. Tak som sa zľakla, že som si povedala, že si nájdem školu, kde absolútne nie je matematika. Našla som! Herectvo!“povedala so smiechom.

Nechceli by ste robiť Peříčko?

Zlom v jej kariére nastal, keď jej kamarátka povedala o konkurze do regionálneho rádia. „Po škole som sa prihlásila na úrad práce. Áno, bola som na úrade práce a povedala som si, že si počkám na moju šancu. A prišla, keď mi povedala moja kamoška bábkoherečka, že robia konkurz do súkromného košického rádia,“vysvetlila. Z rádia to bol už len krôčik pred televízne kamery. No aj cesta do JOJ-ky bola tak trochu tŕnistá.

Už dlhé roky sa nám prihovára ako športová moderátorka na JOJ-ke. Foto: tv joj

Pred mnohými rokmi, keď prišla vôbec na prvý konkurz do televízie, zaskočila ju pracovná ponuka, ktorú dostala. „Viete, aký bol konkurz do JOJ-ky? Ja som také niečo v živote nezažila. Ten konkurz bol perfektný. Prišla som a zrazu sa postavil nejaký pán, bol mi tak po prsia. A hovorí: Dobrý deň, nechceli by ste robiť Peříčko? Hovorím, že prosím? Nechceli by ste robiť Peříčko? Hovorím, že híí, nie. Hovorím, že toto je omyl. Mám trojmesačné dieťa, toto nebude dlho. Hovorím, nie, nechcem. A on, že prečo nie? Je to veľmi ťažké! A ja mu na to, že viem, veď preto nechcem, lebo je to veľmi ťažké. Takže Peříčko prvý šok. Žiadna tolkšou a tretí šok, že šport. Takže tak, to bol začiatok,“ zaspomínala si Lenka. Čo ešte o sebe prezradí? To sa dozviete v nových častiach šou Všetko, čo mám rád.