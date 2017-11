Lakatošovej podraz pred finále Let's Dance: Proti súperom vytiahla neférovú zbraň!

Už pred včerajším finále Let‘s Dance bolo jasné, že všetky tanečné páry urobia všetko pre to, aby získali titul kráľa či kráľovnej tanečného parketu. Jediná žena vo finále, riaditeľka súťaže krásy Silvia Lakatošová (44), však použila niečo, čo voči ostatným súťažiacim bolo naozaj nefér.

Finále šiestej série šou Let‘s Dance so sebou prinieslo opäť pár zmien. Tou najvýraznejšou bola možnosť pre každý pár, aby si vybral vlastnú pieseň, na ktorú bude tancovať. Tvorcovia programu ju nazvali show dance.

Popri povinných tancoch sa tak finalisti predviedli aj v tanci na skladbu, ktorá je ich srdcu nejakým spôsobom blízka. Herec Braňo Deák so svojou partnerkou Dominikou Roškovou zvolili známu romantickú skladbu Fix You od Coldplay a jeho kolega z brandže Vlado Kobielsky s Dominikou Chrapekovou zase Singing in the Rain od Gena Kellyho.

Silvia túžila vyhrať za každú cenu. Foto: Július Dubravay

Jednoznačne najtvrdší kaliber však vytiahla Silvia Lakatošová. Tá si totiž spoločne so svojím partnerom Davidom Schavelom vybrala pieseň Na Detvianskych lazoch v štýle Lúčnice. Navyše aj na parkete jej robili spoločnosť tanečníci z tohto legendárneho súboru, ktorého bola istý čas členkou aj samotná Silvia.

A práve táto skutočnosť je v porovnaní s ostatnými finalistami mierne neférová. Zatiaľ čo zvyšné páry museli poctivo trénovať niečo, čo bolo pre nich úplne nové, Silvia si zvolila ľahšiu cestu a v podstate len oprášila to, čomu sa roky aktívne venovala.

Pozrite si aj: