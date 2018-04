Lackovi zo SuperStar sa začínajú sypať kráľovské prachy: Markíza mu vyzbierala 51 tisíc, Mareš mu dal ďalších päť! Za všetko vďačí iba príbehu...

Keď sa Lacko Angyal (17) objavil na kastingu SuperStar, divákov si získal ťažkým životným osudom. Zaspieval vlastnú pesničku Pošta. Napriek tomu, že jeho spev vôbec nebol dobrý, vypadol tesne pred semifinále. A na konte už má poriadne mastný balík peňazí.

Hneď po tom, ako sa v SuperStar odvysielala reportáž o Lackovi, ktorý žije s mamou v ťažkých podmienkach, sa mu ľudia aj vďaka Markíze vyzbierali na lepšie bývanie sumou 51-tisíc eur. A to nie je všetko! Leoš Mareš totiž oprášil svoj spev a usporiadal šou pred 18-tisícovým publikom.

A zavolal aj Lacka, ktorý zaspieval hit Pošta. Za vystúpenie skasíroval tisícky eur a to iba preto, že ani nie spevom, ale svojím príbehom si získal sympatie u ľudí. „Tak ti, Ladislav, za tvoj prvý koncert dávam honorár 100-tisíc českých korún (v prepočte približne 3 930 eur, pozn. red.),“oznámil Leoš šokovanému Lacovi.

„Bolo to perfektné, 18-tisíc ľudí so mnou spievalo. Nečakal som, že dostanem za dve minúty vystúpenia taký balík peňazí. Bol som z toho ako pred infarktom,“prezradil nám Angyal. Otázne však je, či si práve vďaka tomu neznepriatelí množstvo ľudí... Dostávať veľké prachy len za to, že má silný príbeh, sa môže časom obrátiť proti nemu.

Lacko Angyal Foto: tv markíza







