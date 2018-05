Lacko Angyal zo SuperStar desí celé okolie: Hrozivé reči o samovražde! Už je toho veľa, bojím sa, aby sa mi niečo nestalo... Máme jeho spoveď!

Skromný dobrák Lacko Angyal (17) sa zapísal v mysli ľudí po tom, čo vystúpil na kastingu v SuperStar. Tam rozcítil Slovensko aj Česko smutným životným príbehom a následne si všetkých získal vlastným hitom Pošta. A od toho okamihu sa okolo neho spustil ošiaľ a mladý rozhodca z Komárna sa odrazu z chudobných pomerov dostal na výslnie. No už teraz za to platí krutú daň...







Lacko sa v šou dostal až do 40-ky najlepších a hoci vypadol, svoju účasť ľutovať nemusí. Oba národy sa mu vďaka Markíze vyzbierali na sumu 51-tisíc na nové bývanie. Šek s touto hodnotou mu odovzdala moderátorka SuperStar Jasmina Alagič v prvom semifinálovom kole. Okrem toho si ho nedávno Leoš Mareš pozval na svoju veľkú šou ako hosťa.

Martinka z Turca nezvládla slávu a v roku 2016 zomrela. Foto: archív

Lacko tak pred 18-tisíc divákmi zaspieval Poštu a za pár minút získal od Mareša necelých 4-tisíc eur. Tam sa však jeho vystúpenie nekončilo. V prvom živom semifinále sa tiež objavil ako hosť a odprezentoval svoju novú pieseň Krása hudby. To, že sa Lackovi od základov mení osud, ľudí ohromne tešilo. No zdá sa, že náhla sláva mu oveľa viac uškodila, ako pomohla.

Na ,,výslní“ je iba zopár týždňov a Angyal začal doslova desiť svoje okolie. Štvrtok zavesil na svoj profil na sociálnej sieti hrôzostrašný odkaz. ,,Aby som neskončil ako Avicci alebo Martinka z Turca. Cítim sa psychicky na pi*u. Myslím, že viac o tom hovoriť nemusím,“znel jeho status.

Avicci nedávno spáchal samovraždu. Foto: Kevin Winter

A keďže len nedávno vyšlo najavo, že svetový DJ Avicci spáchal samovraždu a rovnako aj hviezdička reality šou Martinka z Turca nezvládla slávu a zruinovala sa alkoholom a na následky cirhózy pečene zomrela, z jeho viet naskakujú zimomriavky. A kto si myslel, že sa niekto nabúral Lacimu do profilu, je na omyle...

,,Všetko to na mňa doľahlo, posledné tri dni to teraz bola úplná hrôza. V stredu som mal nastúpiť do školy, no nešiel som tam odvtedy. Nové bývanie riešim iba ja, do toho sa mi mieša SuperStar a škola, z niektorých predmetov nemám známky, po šou mi chýba spánok, som totálne vyčerpaný, aby som v škole zaspal na hodine, radšej som ostal doma. Už je toho naozaj veľa a bojím sa, aby sa mi nič nestalo. Ja mám totiž sklony k samovražde ešte z čias, keď ma otec kedysi týral, “povedal nám Laci. A z jeho rečí je jasné, že bez pomoci sa z týchto ťažkých depresií nedostane.

DÔKAZ NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež:

Názory na danú tému píšte do komentárov pod článkom.