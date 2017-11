Krásna Slovenka Simona želiezkom v ohni na súťaži krásy: TÝMTO chce v Číne všetkým vyraziť dych!

Finalistka Miss Universe SR 2017 Simona Pohančeníková (22) korunku krásy síce nezískala, no napriek tomu pred pár dňami odletela zo Slovenska, aby koncom novembra reprezentovala našu krajinu na prestížnej súťaži krásy Miss Model of the World v Číne.

Na výbere šiat si dala Simona poriadne záležať. Foto: Martin Domok

Autori: dd, tam