Konečne! Po dlhých týždňoch mlčania Hana Gregorová konečne prehovorila: Tvrdé slová o drogách na Koptíkovu adresu!

To, na čo všetci čakali, sa konečne stalo. Po dlhých týždňoch mlčania sa konečne prihlásila o slovo herečka Hana Gregorová (65), ktorá svojmu exmilencovi Ondřejovi Koptíkovi (34) všetko poriadne vytmavila.

„Spomínaš si, keď som sa raz vrátila nečakane skôr z natáčania z Bratislavy a našla som ťa sedieť v stronzo polohe s vytreštenými očami. Dnes už viem, že to bolo po tzv. dojazde. Plakal si a prosil, že už sa to nebude nikdy opakovať. Dnes viem, že by si radšej, než by si bol s deťmi večer, šiel za kamarátom dílerom,“ šokuje Hana vo svojom vyjadrení, ktoré Koptík zverejnil na svojom Facebooku.