JOJ-ka iba nedávno konečne vrátila na svoje obrazovky kriminálny seriál Za sklom, v ktorom účinkuje i sexsymbol Ján Koleník (38), ktorý stvárňuje mafiána Nora. Ten najnovšie okúsil, ako „chutí“ streľba.

Koleník sa vo včerajšej časti seriálu zaplietol do policajnej razie, kde zrazu došlo k streľbe, pri ktorej to vyfasoval práve Noro Višváder (Koleník, pozn. red.). Toho postrelili do pravej hornej časti tela a herec si počas nakrúcania celkom dosť vytrpel.

Dve hodiny mal totiž potom problémy s ušami. „Tá rozbuška pod košeľou má veľkú silu. Musí byť umiestnená ďalej od tváre kvôli popáleniu. Napriek tomu som mal dve hodiny zalahnuté v ušiach,“priznal nám Koleník.

Nakrúcanie akčných scénok si niekedy vyžiada svoju daň.







