Moderátorku Katarínu Brychtovú (50) sme nedávno stretli na lyžovačke v Nízkych Tatrách, kde sme ju vyspovedali, ako bude tráviť tohtoročné vianočné sviatky. Ako vyzerá u nej nakupovanie darčekov a ako má s manželom podelenú prípravu štedrej večere?

Katka Brychtová nám prezradila detaily o svojich Vianociach: To naozaj dostáva takéto darčeky?

Obľúbená moderátorka Katka Brychtová síce má v poslednom mesiaci roka najviac práce, vždy si nájde čas na krátku lyžovačku. Už ju stihla absolvovať na začiatku decembra v Jasnej. Po nej sa však opäť vrhla do práce, popri ktorej sa vždy, keď jej to čas dovolí, snaží venovať svojmu vnúčikovi Leovi.

„Užívam si rolu babky. Leonko má 2,5 roka, je šikovný, veľmi si ho užívam,“ povedala nám Brychtová, ktorá miluje pečenie vianočných koláčikov, pri ktorých jej tento rok bude asistovať prvýkrát aj malý Leon. „Veľmi ma baví piecť a teší ma, že sú aj dobré ohlasy na moju knihu, ktorú som nedávno vydala. Pečiem stále, po celý rok, no týždeň pred Vianocami vyslovene len vianočné koláčiky,“prezradila nám moderátorka.

Moderátorke tieto Vianoce prvýkrát pomáhal s pečením aj jej malý vnuk Leon. Foto: Robo HUBAC

Rodina si však u nej neobjednáva, no Katka vždy myslí aj na svoju sestru i brata. „Každý rok pečiem s mojou dcérkou Katkou a teraz som zvedavá, ako budeme piecť aj s malým Leonom. Ale s ním sa už dá, už mi raz asistoval pri pečení,“povedala s úsmevom Brychtová.

„Vianoce vždy trávime tradične, sme u nás doma. Ani raz v živote som nebola mimo domova. Zatiaľ. S mužom sme celkom dobrá dvojka. Všetko spolu pripravíme, kapustnicu, šalát, rybu a deti prídu potom k nám. Teším sa,“ hovorí Katka. Známa moderátorka darčeky nekupuje veľmi dopredu, no snaží sa priebežne počúvať svojich blízkych, čo by tak chceli, a podľa toho sa zariadi.

„Väčšinou kúpim niečo, z čoho sa vždy ľudia veľmi potešia. Baví ma kupovať darčeky. Dnes už zoženiete naozaj všetko, len potrebujete mať na to peniaze,“ smeje sa. „Nerozumiem, ako môže niekto povedať, že neviem, čo mám kúpiť. Ak poznáte toho človeka a viete, čo má rád, tak je to predsa jednoduché. Milujem zážitkové darčeky - letenky sú fajn, výlety, pobyt alebo let balónom. Mám rada prekvapenia. Veľmi sa mi páči, že v našej rodine si nehovoríme dopredu, kto čo chce. Stále sa snažíme navzájom prekvapiť, ale nekupujeme drahé dary. Vianoce nie sú o tom,“ dodala.