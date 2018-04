Kaskadér prehovoril o ťažkom kúsku v jojkárskom seriáli Za Sklom: Na čo myslel tesne pred nárazom?

Na JOJ-ke už od 1. mája odštartuje druhá séria obľúbeného seriálu ZA SKLOM. Tvorcovia sľubujú ešte väčší pôžitok a pribudnú i nové herecké tváre. Vyspovedali sme dlhoročného kaskadéra LUĎKA JELENA (XX), ktorý v seriáli vo vysokej rýchlosti nabúral do stromu. Prebehlo všetko podľa plánu?

Kaskadérstvo robíte už 30 rokov. Ako vám napadlo, že sa budete venovať niečomu takému?

Pretekal som na autách, a tak som sa k tomu dostal. Zapáčil sa mi jednoducho ten adrenalín.

Nemáte strach? Nikdy vám hlavou neprešlo, že tak toto možno neprežijem?

Strach alebo nejaké obavy človek musí mať, pretože keby nemal pud sebazáchovy, tak to by nebolo dobré. Musí mať rešpekt. Nenazval by som to však strachom. Nikdy do ničoho nejdem s tým, že čo ak to neprežijem. Naopak, vždy verím, že všetko dopadne dobre a som pozitívny.

Kaskadéra pred silným nárazom chránila špeciálna vesta. Foto: tv joj

Ako prebiehala scénka v seriáli Za sklom? Patrila k tým nebezpečnejším?

Hral som šoféra, ktorého zastrelila protiidúca motorka, a tak som to nabúral do stromu. Všetko sa nakrúcalo na prvýkrát, pretože auto sme na zničenie mali len jedno. A ak sa pýtate, či táto scénka patrila k tým nebezpečnejším, tak to sa nedá takto povedať. Nerozlišujem kaskadérske kúsky na viac či menej nebezpečné. Pri všetkom treba byť opatrný a treba predvídať a nič netreba podceniť. Musím totiž myslieť nielen na svoje bezpečie, ale aj na bezpečie všetkých ľudí, ktorí sa pohybujú pri natáčaní. Kameramani a podobne.

V akej rýchlosti ste narazili do stromu?

Nepozeral som sa na tachometer, pretože som sa sústredil na to, aby som trafil strom, čiže som šoféroval tak nejako intuitívne, podľa potreby. Odhadujem to však tak na 60 km/h. Bol to dosť silný náraz.

Do stromu vrazil v rýchlosti 60 km/h. Foto: tv joj

Na čo ste mysleli tesne pred nárazom?

Len na to, aby som sa trafil. Tam už človek nemá čas myslieť ani na seba, ale je zameraný len na výkon.

Všetko prebehlo v seriáli v tej scénke podľa plánu alebo prišlo k nejakému nečakanému prekvapeniu?

Všetko išlo podľa plánu. Po náraze som mal padnúť na volant, no špeciálna vesta, ktorá ma mala chrániť, mi to nedovolila, tak tam sme to museli trochu strihnúť a zahrať to, ale inak nič, čo by sme nepredvídali, sa nestalo.

Obavy máva pred každým kaskadérskym kúskom. Foto: tv joj

Stalo sa vám niekedy už aj to, že vám kaskadérsky kúsok nevyšiel? Ako to dopadlo?

Občas sa mi stanú nejaké drobné zranenia pri kaskadérstve, ale nič, čo by ma odradilo od tejto práce, sa mi nestalo. Za celý život som mal možno päť zlomenín, čo je podľa mňa úplne normálne.

Aký najťažší kúsok máte za sebou?

Ťažko sa mi to takto hovorí, pretože každý kúsok je v niečom ťažký. Keby som to však tak globálne mal zhrnúť, tak búračky s autami a oheň sú dosť nebezpečné a tu treba byť naozaj mimoriadne opatrný. Raz som totiž skončil aj v nemocnici, lebo som horel. To bolo však ešte v mladosti. Vtedy neboli také ochranné prostriedky, aké sú dnes.