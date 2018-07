Jojkárka Lenka Čviriková Hriadelová po namáhavom období: Konečne si môže vydýchnuť!

Športáčka Lenka Čviriková Hriadelová (44) minulý rok prekonala náročné obdobie. Po pomerne veľkých finančných problémoch jej veľký dom v bratislavskej Rači skončil v marci 2017 v dražbe. O nehnuteľnosť síce prišla, no nejaký čas v ňom ešte stále bývala. Rodinná situácia jej dala veľmi zabrať. Nové bývanie pre svoju rodinu našla napokon v podnájme. Najnovšie však môže mať opäť dôvod na úsmev.

Jojkárska moderátorka bývala v dome v bratislavskej Rači dlhých 12 rokov. Bolo to jej vysnívané bývanie, ktoré si s rodinou dosýta užívala. O Lenke a jej manželovi sa však začalo hovoriť, že majú finančné problémy. Situácia sa vyhrotila až natoľko, že dom, v ktorom roky bývali, putoval nakoniec do dražby. Konala sa v marci v istej aukčnej spoločnosti v Petržalke a šporťáčka o svoj milovaný dom prišla za 15 minút. Vydražil ho istý pán za 162 100 eur. No okrem toho, že prišla o nehnuteľnosť, zápasila aj s dlhom, ktorý svietil pri jej mene na zozname dlžníkov. Jojkárka mala minulý rok sekeru viac ako 2-tisíc eur na daniach, no k svojim, resp. k rodinným podlžnostiam sa nechcela vyjadrovať.

Lenkino meno svietilo medzi dlžníkmi. Foto: dlznik.sk

Žiaľ, Hriadelová nebola z rodiny jediná, ktorá sa na spomínanom portáli ocitla. Okrem nej tam totiž píšu aj o inom hriešnikovi. O jej manželovi, bývalom futbalistovi Petrovi Čvirikovi. Na rozdiel od Lenky dlhuje Všeobecnej zdravotnej poisťovni 837 eur k 20. júnu 2018.

No kým on sa so sekerou ešte stále nevyrovnal, blondínka je na tom konečne dobre. Hriadelová na spomínanom portáli už viac nefiguruje ako dlžník. Dlh na daniach, ktorý tam ešte nedávno svietil, už očividne vyplatila a môže si tak vydýchnuť. Či sa to v blízkom čase podarí aj jej mužovi, je však otázne.