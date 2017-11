Jojka nasadzuje proti finále Let`s Dance tvrdú erotiku: To myslí, preboha, vážne?

Už túto nedeľu spozná Slovensko kráľa či kráľovnú tanečného parketu. Bude to Silvia Lakatošová, Braňo Deák alebo Vladimír Kobielsky? Konkurenčná Jojka nasadzuje na tento večer proti Markíze erotický trhák, ktorý žnel úspechy po celom svete.

Šiesta séria nablýskanej markizáckej tanečnej šou Let`s Dance sa prehupla do veľkého finále. Zajtra večer spoznáme víťaza tejto súťaže a celé Slovensko a fanúšikovia tanca už netrpezlivo čakajú, či to bude žena alebo muž. Konkurenčná televízia JOJ sa pre tento deň rozhodla zabojovať o divákov.

Semifinále sa nieslo v duchu Halloweenu. Foto: Dávid Duducz

Kompetentní na Kolibe zaradili do vysielacieho času, kedy pôjde Let`s Dance, erotický trhák, ktorý pred dvoma rokmi lámal rekordy po celom svete. A tým nie je nič iné ako 50 Shades Of Grey (v preklade Päťdesiat odtieňov sivej). Snímka mala premiéru v našich končinách pred vyše dvoma rokmi - na Valentína 14. februára. Jojka však popri naháňaní sledovanosti zrejme trochu pozabudla, že film je prístupný od 18 rokov a do vysielacieho času ho zaradila ešte pred 22. hodinou a to o 20.35 hod.

"Úspešný celovečerný film odvysielame s piktogramom vekovej prístupnosti 15 rokov," povedala nám hovorkyňa televízie JOJ Lucia Kulihová.