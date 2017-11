Je dobojované: Víťazom šiestej série Let's Dance a kráľom tanečného parketu sa stal Vlado Kobielsky!

Uplynulé finále šiestej série Let´s dance bolo poriadne napínavé. Do záveru markizáckej šou sa totiž dotancovali skutočne len tí najlepší. O prvenstvo bojovali herci Braňo Deák (35), Vladimír Kobielsky (42) a riaditeľka súťaže Miss Universe Silvia Chovancová Lakatošová (44). No ako to už býva zvykom, vyhrať mohol len jeden! Pozrite, čo tomu predchádzalo...

Hoci Braňo, Vlado aj Silvia na začiatku šou tancovali s obrovskou chuťou, príliš dobre sa na nich nepozeralo. Porota im vyčítala množstvo drobností a skoro vždy im odkázala, aby na sebe ďalej pracovali, pretože v nich drieme skrytý talent. A veru, oplatilo sa. Počas dnešného finále sa ukázalo, že mali pravdu. O titul kráľ, resp. kráľovná tanečného parketu sa poriadne pobili.

No finálové čísla boli o niečo výnimočnejšie, než tie predchádzajúce. Prvý tanec vybrala porota a ten ďalší patril novinke. Na súťažné trio čakala kategória show dance. Samozrejme, všetko pod dohľadom poroty, ktorá však mala už len poradný hlas. Tradične v zložení Petr Horáček, Tatiana Drexler, Zuzana Fialová a Ján Ďurovčík.

Prvý tanec finálového večera Let´s Dance patril Vladovi Kobielskemu a jeho partnerke Dominike. Foto: tv markíza

Ako prví sa v ten večer predviedli Vlado Kobielsky so svojou tanečnou partnerkou Dominikou Chrapekovou. Vyfasovali tango. Konkrétne si ho strihli na pesničku There’s Nothing Holdin’ Me Back od Shawna Mendesa. A od divákov si dokonca vyslúžili aj standing ovation. „Bolo to naozaj nádherné. Rytmické. Prekrásne. Výborná dynamika," rozplývala sa spokojná Tatiana a ostatní porotcovia jej dali za pravdu. „Ty fantasticky tancuješ. Bolo to bravúrne. Vlado, excelentný výkon!" šokoval až príliš pozitívnym hodnotením Ďurovčík.

Braňo Deák a Dominika vyfasovali quickstep. A išlo im to skutočne výborne. Foto: tv markíza

No uznania sa rozdávali aj pri ďalšom páre. Keďže Braňo Deák a Dominika Rošková si ešte v súťaži nezatancovali quickstep, vo finále predviedli práve ten. A čo pieseň? Cherry Poppin' Daddies od Dr. Bonesa. „Výborne zvládnutá choreografia. Mali ste mimoriadne rýchly quickstep. Bravó," tešila sa Zuzana Fialová. A Ďurovčík si všimol, že až teraz si to Deák konečne užíval.

Rovnako nádherný tanec predviedli aj Silvia Chovancová Lakatošová a jej partner David Schavel. O prvenstvo sa pobili s tango argentino. Zažiarili na pesničku od Antonia Banderasa s názvom Take the Lead. „Strhujúce to bolo. Výrazovo. Zladené s hudbou. Emočne. Strhujúce to bolo," povedala spokojná Fialová a aj Ďurovčík uznal, že to bolo skutočne úžasné a že takéto finále ešte nikdy ani nezažil.

Sexi Silvia Chovancová Lakatošová to so svojím tango argentino poriadne odpálila. Foto: tv markíza

Samozrejme, toto však ani zďaleka nebolo všetko, pretože po krátkom vystúpení vypadnutých párov prišli na rad druhé tance finále, tzv. show dance. Vlado a Dominika to odpálili na Singing In The Rain od Genea Kellyho. Show dance v podaní Braňa a Dominiky bol na hit Fix You od Coldplay. No a Silvia a David predviedli ten svoj v štýle Lúčnice na pesničku Na Detvianskych lazoch.

A keďže spomínaná finálová zostava bola skutočne vyrovnaná, porota by mala rozhodovanie o najlepšom páre (pozn. red.: všetci nazbierali rovnako po 78 bodov) poriadne ťažké. No víťaza si zvolili diváci svojimi sms hlasmi. Najviac ich dostali Vlado a Dominika, ktorí sa tak stali kráľom a kráľovnou tanečného parketu. Gratulujeme! Na druhom mieste skončili Braňo a Dominika a tretie si odniesli Silvia a David.

